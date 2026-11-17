Edgar “Poro” Andreoli, jugador del Club Atlético Talleres de Paraná, atraviesa uno de los momentos más importantes de su joven carrera deportiva. Con 14 años, fue convocado por primera vez a la Selección de Entre Ríos U15, que disputará la Copa Región Centro los días 21 y 22 de noviembre en San Francisco, Córdoba. En una entrevista con El Once Deportivo, por Elonce Radio & Streaming 98.7, habló sobre la preparación del equipo, sus expectativas y el sueño de dedicarse profesionalmente al básquet.

El seleccionado entrerriano, dirigido por Francisco Silvestrini, desarrolló durante las últimas tres semanas jornadas de entrenamiento en distintos clubes de Villaguay. La preparación incluyó sesiones de dos horas por la mañana y otras dos por la tarde, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento colectivo.

“Fue una experiencia muy linda compartir con chicos contra los que normalmente jugabas. Se formó un hermoso grupo y, aunque tuvimos pocas prácticas, nos llevamos bastante bien”, expresó Andreoli.

Su primera convocatoria a la Selección de Entre Ríos

La posibilidad de representar a la provincia significó un paso importante para el joven basquetbolista, que venía de consagrarse campeón con la Selección de Paraná.

“Era una meta que tenía. Lo vengo luchando desde hace mucho tiempo y se me dio. Estoy muy contento”, aseguró.

En cuanto a su preparación física, reconoció que la intensa actividad deportiva le generó algunas molestias musculares. “Tengo un poco de sobrecarga en los cuádriceps, pero creo que para el torneo voy a estar al 100%. Estoy haciendo kinesiología para controlarlo”, explicó.

El jugador también destacó la importancia del trabajo colectivo y las indicaciones del cuerpo técnico.

“Nos piden más que nada defensa, defender toda la cancha y ayudarnos entre todos como un bloque unido”, comentó.

Sobre su función dentro del equipo, Andreoli explicó que se siente más cómodo como base y que prioriza las necesidades del conjunto. “Siempre trato de hacer lo mejor para el equipo y buscar la ventaja. Si veo que otro compañero está mejor ubicado, lo busco a él”, señaló.

Comenzó a jugar al básquet a los dos años

La historia deportiva de “Poro” comenzó mucho antes de su primera convocatoria provincial. A los dos años empezó a vincularse con el básquet en el Club San Martín, impulsado por su madre, Marisol.

“Según mi mamá y mi hermano, me la pasaba picando la pelota alrededor de la cancha. Como veían que siempre estaba ahí, me hicieron empezar a entrenar. Justo mi hermano era el entrenador de la escuelita”, recordó.

Durante su infancia pasó por San Martín y Estudiantes, hasta que a los diez años llegó a Talleres, institución en la que continúa desarrollando su carrera.

El joven también repasó su crecimiento deportivo durante las últimas temporadas. En 2025 había disputado distintas finales con sus equipos, mientras que este año consiguió un título con la Selección de Paraná y recibió la convocatoria para representar a Entre Ríos.

“El año arrancó más o menos, pero después cambió todo. Se me presentó la oportunidad de estar en la Selección de Paraná, salimos campeones y ahora llegó esto de la Selección de Entre Ríos”, relató.

El sueño de vivir del básquet y su admiración por Ginóbili

A pesar de su corta edad, Andreoli tiene claro cuál es su principal objetivo deportivo.

“Siempre el plan A va a ser dedicarme al básquet. Veré si estudio una carrera mientras juego, pero mi sueño siempre va a ser jugar al básquet”, afirmó.

Entre sus referentes destacó a Manu Ginóbili, de quien valoró especialmente su mentalidad competitiva y su capacidad para adaptarse a las necesidades de cada equipo.

“Admiro mucho la perseverancia que tuvo y que no le tenía miedo a nadie. Jugó contra todas las estrellas de la NBA, supo aceptar su rol y hacer lo que mejor sabía”, sostuvo.

También mencionó que observa partidos y movimientos de otros jugadores para incorporar recursos técnicos a su juego, especialmente cambios de dirección y situaciones de ataque.

Consultado sobre hasta dónde le gustaría llegar, respondió: “Hasta donde Dios tenga planes para mí. Voy a dar todo lo que tenga y llegar hasta donde pueda”.

En el ámbito nacional, reconoció que le gustaría vestir la camiseta de Gimnasia de Comodoro Rivadavia, equipo de la Liga Nacional de Básquet.

Cuándo juega Entre Ríos la Copa Región Centro U15

La Selección de Entre Ríos iniciará una concentración el 19 de noviembre en el Atlético Echagüe Club de Paraná, antes de viajar a San Francisco, Córdoba, para disputar el cuadrangular.

Cronograma de partidos

Sábado 21

17:30 Entre Ríos vs. Asociación de San Francisco

Domingo 22

10:45 Entre Ríos vs. Córdoba

Domingo 22

16:30 Entre Ríos vs. Santa Fe

El equipo entrerriano buscará competir frente a seleccionados de importante tradición basquetbolística, en una experiencia que Andreoli afrontará por primera vez con la camiseta provincial.

EL ONCE DEPORTIVO - BÁSQUET - EDGAR ANDREOLI

Antes de despedirse de El Once Deportivo, el jugador agradeció a quienes lo acompañaron durante su crecimiento: “Quiero saludar a mi familia, que me banca siempre, a mis amigos de la escuela y a mis compañeros de básquet. Armamos un grupo hermoso y hacen que disfrute mucho este deporte”, concluyó.