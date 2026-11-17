Franco Colapinto tendrá una mejora en su Alpine para el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, que se disputará este fin de semana. La escudería francesa incorporará una nueva especificación del turbocompresor Mercedes tanto en el monoplaza del piloto argentino como en el de su compañero Pierre Gasly, con el objetivo de mejorar el rendimiento en las últimas tres fechas de la temporada 2026.

La actualización forma parte del programa ADUO (Unidad de Desarrollo Adicional), un mecanismo de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que permite a los fabricantes introducir modificaciones en sus motores para reducir las diferencias de potencia.

La novedad representa una oportunidad para Alpine, que había decidido suspender el desarrollo aerodinámico de sus A526 para concentrar sus recursos en el vehículo de 2027. Tanto Colapinto como Gasly podrán estrenar el nuevo turbocompresor sin recibir penalizaciones, ya que todavía cuentan con margen dentro del límite de componentes permitido por el reglamento, publicó Infobae.

Qué mejora recibirá el Alpine de Colapinto

La actualización fue desarrollada por Mercedes AMG High Performance Powertrains, el departamento encargado de fabricar los motores de la escudería alemana y de sus equipos clientes.

El último análisis de la FIA había determinado que el motor Mercedes se encontraba entre un 2% y un 4% por debajo de la unidad de combustión interna más potente de la parrilla, correspondiente a Red Bull Powertrains-Ford.

Esa diferencia habilitó al fabricante alemán a introducir evoluciones técnicas. La primera de ellas llegará al circuito callejero de Las Vegas y estará disponible para los dos pilotos de Alpine.

En el equipo oficial Mercedes, en cambio, la nueva especificación será utilizada inicialmente por Kimi Antonelli, mientras que George Russell continuará con el componente anterior para evitar una sanción en la grilla.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, explicó que “el objetivo principal es validar este desarrollo en condiciones de carrera, ya que la mejora de rendimiento esperada es relativamente pequeña”.

Alpine buscará volver a sumar puntos

La incorporación del nuevo turbocompresor llega en un momento importante para la escudería francesa, que intentará recuperar competitividad durante el tramo final del campeonato.

Colapinto acumuló seis carreras consecutivas sin terminar entre los diez primeros, mientras que Gasly tampoco consiguió sumar puntos en las últimas dos competencias.

Sin embargo, todavía no se conoce cuánto podrá mejorar el rendimiento del Alpine A526. El beneficio dependerá de la integración del nuevo componente con el chasis, la aerodinámica y la configuración general del monoplaza.

Las primeras referencias sobre su funcionamiento se conocerán durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas, cuya primera sesión está prevista para el jueves a las 21.30, hora argentina.