La muestra fotográfica “Partido Peronista Femenino de Entre Ríos 1949-1955” se inauguró este martes en el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón de Paraná. La exposición, organizada por UPCN, reunió 60 fotografías históricas que documentan la participación y organización política de las mujeres entrerrianas durante ese período. La actividad incluyó charlas de las investigadoras Carolina Barry y Patricia Lucero y permanecerá abierta al público hasta el 4 de diciembre.

La propuesta buscó recuperar parte de la historia del Partido Peronista Femenino en la provincia, a través de imágenes y testimonios que permiten conocer el trabajo desarrollado por sus integrantes entre 1949 y 1955.

La inauguración contó con la participación de trabajadores, delegados sindicales, dirigentes y público interesado en la temática. Durante la jornada, Noelia Bertín, de la Secretaría de Cultura de UPCN, dialogó con Elonce y brindó detalles sobre la exposición.

Una muestra que reconstruye el trabajo de las mujeres entre 1949 y 1955

“Hasta el 4 de diciembre van a poder ver acá, en el Museo Martiniano Leguizamón, una muestra que representa y retrata el trabajo que hicieron las mujeres del 49 al 55 en Entre Ríos, que tiene que ver con la creación del Partido Peronista Femenino”, explicó Bertín.

Las 60 fotografías exhibidas forman parte de una propuesta que vincula la documentación visual con investigaciones históricas sobre la participación femenina en la política provincial.

La representante sindical destacó que la exposición estuvo acompañada por presentaciones de especialistas que investigaron el desarrollo del peronismo femenino y sus protagonistas.

Carolina Barry y Patricia Lucero brindaron charlas sobre el peronismo femenino

Una de las disertantes fue Patricia Lucero, autora del libro “La vida por Perón y Evita. El Partido Peronista Femenino en Entre Ríos. 1949-1955”, una investigación que recupera testimonios y reconstruye la historia de la organización en la provincia.

“Patricia Lucero está disertando sobre el libro que recaba todos esos testimonios de estas mujeres y que también están en las fotografías que vamos a dejar exhibidas en el museo”, señaló Bertín durante el contacto con Elonce.

La jornada también contó con la participación de Carolina Barry, autora de “Evita capitana” y coeditora del “Diccionario Histórico del Peronismo”, entre otras publicaciones. Su exposición estuvo centrada en la participación de las mujeres en la política y el peronismo a nivel nacional.

De esta manera, las actividades abordaron tanto la experiencia histórica del Partido Peronista Femenino en Entre Ríos como su desarrollo en el contexto nacional.

La exposición podrá visitarse hasta el 4 de diciembre

La inauguración convocó a un numeroso público, entre representantes sindicales, trabajadores y personas interesadas en conocer esta etapa de la historia política.

Muestra fotográfica sobre el partido peronista femenino en Entre Ríos

“Nos acompaña público en general, delegados, compañeros y trabajadores a quienes les interesa la temática y también como parte de su formación como dirigentes”, destacó Bertín.

La representante de UPCN invitó a la comunidad a recorrer la exposición y conocer el material fotográfico que documenta la organización y participación de las mujeres entrerrianas durante aquellos años.