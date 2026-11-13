Dos reconocidas escritoras darán una charla el martes 17 en Paraná

Carolina Barry y Patricia Lucero brindarán una charla el martes 17 de noviembre en el Museo Histórico Provincial, en la inauguración de la muestra fotográfica “Partido Peronista Femenino de Entre Ríos 1949-1955”, de UPCN. Barry es autora del libro “Evita capitana” y coeditora del Diccionario Histórico del Peronismo, entre otras obras; Lucero es la autora de “La vida por Perón y Evita. El Partido Peronista Femenino en Entre Ríos. 1949-1955”.

Las escritoras participarán de la inauguración de la muestra fotográfica “Partido Peronista Femenino de Entre Ríos 1949-1955”, que se realizará el martes 17 de noviembre a las 18 en el Museo Histórico Provincial “Martiniano Leguizamón”.

Barry es licenciada y doctora en Ciencia Política, investigadora principal del Conicet y directora del Programa de Estudios de Historia del Peronismo en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) y de la colección Estudios del Peronismo en el sello editorial de la misma universidad.

Es autora de “Evita Capitana: el Partido Peronista Femenino. 1949-1955”; coeditora, junto a Samuel Amaral, del Diccionario histórico del peronismo, 1943-1955, y de “La Fundación Eva Perón y las mujeres: entre la provocación y la inclusión”.

También es compiladora de “El sufragio femenino en Argentina y América Latina: prácticas y debates políticos, religiosos y culturales”, y de “Se hace la Evita... Las otras primeras damas peronistas”.

En 2022, su labor y trayectoria recibieron una declaración de interés de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina.

Patricia Lucero, por su parte, es autora del libro “La vida por Perón y Evita. El Partido Peronista Femenino en Entre Ríos. 1949-1955”, cuya edición fue auspiciada por UPCN Entre Ríos y que reúne el material fotográfico que integra la exposición.

Con una extensa carrera en la docencia, actualmente se desempeña como docente universitaria y, entre otras actividades, se ha desempeñado como consultora del Programa de Reformas e Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Exposición

La colección reúne fotografías inéditas tomadas entre 1949 y 1955, algunas de ellas durante las visitas que Juan Domingo Perón y Eva Perón realizaron a Entre Ríos.

Permanecerá expuesta hasta el viernes 4 de diciembre en el Museo Histórico Provincial, ubicado en Buenos Aires de Paraná. Podrá visitarse en los siguientes horarios: de martes a viernes, de 8 a 13 y de 15 a 20; sábados, de 9 a 12 y de 17 a 20; y domingos y feriados, de 9 a 12.

También se realizarán visitas guiadas de martes a viernes a las 10, previa inscripción por WhatsApp. Para ello, el público en general y las instituciones educativas interesadas deberán comunicarse al 343 5162655 (sólo texto).

La Secretaria de Cultura de UPCN, Noelia Bertín, destacó que esta actividad se enmarca en el 75° aniversario de la primera vez que votaron las mujeres en nuestro país. “El 11 de noviembre de 1951 las mujeres argentinas pudieron ejercer, por primera vez a nivel nacional, su derecho al voto y a ser elegidas representantes. Este hecho marcó un hito en la historia política de nuestro país”, subrayó al respecto.