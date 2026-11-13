Esperaba una pizza, lo acusaron de “degenerado” y sufrió una brutal golpiza

Un hombre que esperaba un pedido en una pizzería fue brutalmente atacado por otro que lo acusó de mirar a su pareja.
Un violento episodio se registró en una pizzería de barrio Docta, en Córdoba, cuando un hombre agredió brutalmente a otro que esperaba sentado su pedido y mirando el celular. El hecho quedó filmado por las cámaras de seguridad del lugar.
La secuencia se produjo cerca de las 21 del viernes pasado en un local ubicado en la manzana 23 de la mencionada barriada. En las imágenes se ve a un hombre corpulento que ingresa al comercio junto a una mujer, luego increpa a un cliente.
“¿Qué mirás?”, le dijo. Tras un intercambio verbal, lo calificó de “degenerado". Las primeras versiones indican que el conflicto empezó porque el atacante consideró que la víctima había mirado “de manera indebida a su pareja”.
Después de pagar la pizza, el agresor se estaba retirando de la pizzería, pero al obtener respuesta del cliente sentado, arremetió con puñetazos hasta arrinconarlo en un depósito del local. “¡Pedí disculpas!”, gritó y huyó del lugar a bordo de una camioneta Ford Ranger.
“Te voy a matar”
“Andá con mucho cuidado que te voy a matar”, esa fue la amenaza que recibió Mauro instantes antes de ser brutalmente golpeado.
Según contó, mientras esperaba su pedido, ingresó una pareja y él levantó la vista desde su celular. “Observo a la chica como a cualquier persona. No le hice un piropo ni nada. Yo voy siempre a ese bar”, aseguró.
Detrás de la mujer venía su pareja, quien comenzó a increparlo. “Me dice que qué miraba, que era un degenerado. Me dijo si me había dado cuenta de cómo la había mirado”, recordó Mauro.
El damnificado sostuvo que la discusión terminó y volvió a mirar su celular. La mujer retiró la pizza y el hombre pagó antes de dirigirse hacia la salida. “Ahí yo pienso que él tenía premeditado pegarme. Cuando se va, me señala y me dice: ‘Andá con mucho cuidado que te voy a matar’. Le digo ‘¿Qué?’, y ahí se me viene”, relató.
Mauro aseguró que decidió permanecer sentado porque advirtió que el hombre estaba violento. “Me da unos golpes de puño en la cara. Logro cubrirme con los antebrazos, me da cinco o seis golpes, tengo miedo que la cabeza pegue contra la pared. Camino hacia atrás para alejarme del peligro”, explicó.
Según su relato, el agresor volvió a avanzar y lo empujó hacia el depósito del comercio. “Ahí me pega en la cabeza, me derriba, me noquea y empiezo a perder sangre. Me agarra de las manos y del pelo. Me dice ‘Pedí perdón’. En el piso me pega una patada en el pecho y en el abdomen”, afirmó.
También señaló que la mujer que acompañaba al atacante permaneció en la puerta. “Atinó a decir ‘Vamos Martín’. No intentó frenarlo, no dijo nada”, sostuvo. Después de la golpiza, la pareja se retiró del lugar. “Los dos se fueron como si nada”, expresó Mauro.
Las lesiones que sufrió
Tras el ataque, los trabajadores del local avisaron al dueño y le proporcionaron datos del vehículo en el que se retiró la pareja. Mauro hizo la denuncia y luego fue al hospital. Allí le realizaron una tomografía de cerebro y una sutura. Según contó, le diagnosticaron fractura del piso de la órbita y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento.
Ahora deberá esperar a que baje la inflamación para saber si será necesaria una cirugía. También realizó un control oftalmológico y deberá continuar con exámenes periódicos cada 15 días.
“Estoy consternado, conmovido. Lo último que pensás es que te van a pegar de semejante forma al salir a comer una pizza”, expresó.
Mauro aseguró que nunca había visto antes a la pareja. “Me llamó la atención la frialdad de los dos. Ni reaccionó, eso me dejó pensando. Cómo alguien puede tener tanta desidia”, cerró en diálogo con Eldoce.
El autor de la brutal golpiza es un entrenador de rugby que tras lo ocurrido en la pizzería del barrio Docta quedó detenido y lo imputaron por lesiones leves y amenazas.