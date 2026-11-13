Por qué no hay que dejar las llaves puestas en la puerta: los riesgos que advierten los cerrajeros

Dejar las llaves puestas en la cerradura durante el día y principalmente a la noche es una costumbre que mantienen muchas personas creyendo que aporta mayor seguridad al hogar. Sin embargo, cerrajeros y especialistas en seguridad advierten que esta práctica no necesariamente protege la vivienda y que incluso puede generar inconvenientes ante una emergencia.

Según especialistas en seguridad, el principal problema es que no todas las cerraduras funcionan de la misma manera. En algunos modelos, una llave colocada desde el interior puede impedir que otra llave funcione desde afuera.

Y esto puede ser un problema si un familiar, vecino o incluso los servicios de emergencia necesitan entrar rápidamente a la vivienda.

Además, dejar una llave en la puerta no garantiza que un intruso no pueda manipular la cerradura. Con un simple alambre o pequeño fierro, los delincuentes pueden mover la llave, hacerla girar y de esa manera poder acceder a la vivienda.

Que advierten los cerrajeros

Profesionales del sector, que celebran su día este 13 de noviembre, coinciden en que mantener la llave colocada del lado interior puede generar más inconvenientes que beneficios y sostienen que existe una falsa creencia de que esta práctica dificulta el acceso de los delincuentes.

Dejar la llave puesta puede impedir que el propio propietario o un familiar ingrese con otra copia, pero no representa necesariamente una barrera adicional para un intruso.

Además, los cerrajeros recomiendan conocer qué tipo de cerradura tiene instalada cada vivienda y, si se busca mejorar la seguridad, optar por sistemas diseñados específicamente para resistir intentos de manipulación.

El peligro ante una emergencia

Uno de los principales riesgos está relacionado con una situación inesperada, como un incendio o una emergencia médica.

Si la llave permanece colocada en el interior y la cerradura no permite utilizar otra desde afuera, una persona que tenga una copia podría no conseguir abrir la puerta.

El problema puede ser todavía mayor si dentro de la vivienda hay una persona que necesita asistencia y no puede abrir por sus propios medios.

La recomendación general es cerrar la puerta y retirar la llave, además de consultar con un cerrajero si existen dudas sobre el funcionamiento específico de la cerradura.