Carne de cerdo, un tensiómetro y un arnés: cómo escapó el terrorista italiano que buscan en Entre Ríos

La fuga de Leonardo Bertulazzi, el italiano de 74 años condenado en su país por su vinculación con las Brigadas Rojas, reveló una maniobra que combinó carne de cerdo, un tensiómetro y un arnés para escapar desde un quinto piso. El hombre abandonó el pasado martes el departamento donde cumplía arresto domiciliario, en la calle Defensa al 600, en Buenos Aires, sin que los sistemas de vigilancia impidieran su huida.

El fugitivo debía permanecer en la vivienda mientras se resolvía su situación judicial vinculada con un pedido de extradición a Italia. Aunque contaba con vigilancia de la Policía Federal Argentina y una tobillera electrónica monitoreada por el Servicio Penitenciario Federal, consiguió abandonar el edificio por una salida que no estaba bajo observación directa de los efectivos.

Dentro del departamento, los investigadores encontraron un tubo metálico, cables, correas, restos de grasa de cerdo y un dispositivo de medición de presión arterial, que presuntamente formaban parte de un mecanismo destinado a evitar que se detectara inmediatamente la manipulación de la tobillera.

El dispositivo casero que habría engañado a la tobillera

Uno de los principales hallazgos se produjo durante la inspección del departamento. Los investigadores encontraron la tobillera electrónica fuera del cuerpo del fugitivo, junto con elementos que habrían sido utilizados para simular determinadas condiciones físicas.

Según informó TN, el aparato estaba rodeado de carne de cerdo y un tensiómetro. El montaje también incluía un elemento térmico. Los investigadores sospecharon que el conjunto permitió retrasar la detección de la irregularidad.

El dispositivo fue encontrado debajo de una cama y quedó incorporado a la investigación para determinar cómo funcionó y por qué no se produjo una advertencia inmediata.

Bajó desde el quinto piso y escapó por una calle lateral

Mientras el sistema de vigilancia no advertía su ausencia, Bertulazzi abandonó el departamento mediante un recorrido por el exterior del edificio.

El italiano utilizó un arnés y una cuerda para descender hacia una propiedad lindera. Luego atravesó un sector de terrazas, llegó a un terreno baldío y trepó un portón metálico para acceder a la calle Bolívar.

La maniobra le permitió evitar la vigilancia policial ubicada en el frente del edificio. Parte del escape quedó registrada por una cámara de seguridad privada.

En las imágenes difundidas por distintos medios se observó al hombre después del descenso, cuando cayó al suelo, consiguió incorporarse y permaneció algunos instantes en la vereda antes de continuar su huida.

Durante el recorrido también habría perdido una mochila que contenía una peluca, maquillaje y otros objetos personales, según fuentes de la investigación citadas por Infobae.

Ya había intentado quitarse la tobillera dos semanas antes

La investigación reveló un antecedente que abrió interrogantes sobre las condiciones de seguridad. Unas dos semanas antes de la fuga, Bertulazzi había intentado retirarse la tobillera electrónica, pero en aquella oportunidad el sistema detectó la irregularidad y activó una alarma.

Tras ese episodio, la Policía Federal solicitó a la Justicia que el italiano fuera trasladado a una cárcel o a una dependencia policial. Sin embargo, el pedido no se concretó y continuó bajo arresto domiciliario.

Su ausencia fue advertida durante un cambio de guardia de los efectivos encargados de custodiar el inmueble. A partir de entonces, se activó el protocolo de búsqueda y se dispusieron medidas para intentar localizarlo.

El caso también abrió interrogantes sobre el funcionamiento del monitoreo electrónico y la vigilancia presencial, debido a que el detenido logró abandonar el edificio sin ser interceptado.

Dos detenidos en Entre Ríos y una recompensa millonaria

La investigación por la fuga también tuvo derivaciones en Entre Ríos, donde fueron detenidos una mujer salvadoreña y un hombre uruguayo, sospechados de haber colaborado con el escape.

Los investigadores analizaron comunicaciones entre Bertulazzi y un grupo de personas que presuntamente participaron en la planificación. Durante los procedimientos se secuestraron dispositivos electrónicos, documentos de identidad y dinero en efectivo.

Además el Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita encontrar al italiano.