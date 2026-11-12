Autopista Rosario-Santa Fe: desde diciembre, tres cabinas de peaje funcionarán únicamente con TelePASE

A partir del 1 de diciembre de 2026, tres cabinas de peaje de la Autopista Rosario-Santa Fe funcionarán exclusivamente con el sistema TelePASE. La medida eliminará la atención manual y el pago en efectivo en esos cruces, por lo que los conductores deberán contar con el dispositivo habilitado para utilizarlos.

Según informó la Administración de la Autopista Rosario-Santa Fe, los cambios alcanzarán a las cabinas ubicadas en los kilómetros 16, 30 y 143. En tanto, el peaje troncal continuará funcionando sin modificaciones.

La implementación busca agilizar la circulación y reducir los tiempos de espera en las estaciones. Sin embargo, quienes todavía no estén adheridos al sistema deberán realizar el trámite antes de la fecha establecida para evitar inconvenientes.

Qué cabinas de la Autopista Rosario-Santa Fe tendrán TelePASE obligatorio

Las tres cabinas que dejarán de aceptar pagos manuales se encuentran en los siguientes sectores:

Kilómetro 16.

Kilómetro 30.

Kilómetro 143.

En esos cruces, el cobro se realizará exclusivamente mediante TelePASE. El resto de las modalidades de atención del peaje troncal no tendrá cambios.

Además, desde el 1 de diciembre comenzarán a aplicarse multas a los vehículos que circulen por las vías exclusivas sin estar adheridos al sistema o sin contar con el dispositivo correspondiente.

Por ese motivo, las autoridades recomendaron a los usuarios habituales de la autopista gestionar la adhesión con anticipación.

Cómo obtener el TelePASE gratis antes de diciembre

Los conductores podrán solicitar el dispositivo de manera gratuita hasta el 30 de noviembre en las cabinas de atención manual de las estaciones mencionadas. El personal de peaje entregará el dispositivo para que los usuarios puedan completar su habilitación.

También existen otros puntos de atención sobre la autopista donde se puede realizar el trámite:

Peaje Troncal Sauce Viejo (km 141): de lunes a viernes, de 8 a 13.30 y de 14.30 a 20. Los sábados, de 8 a 13.30.

YPF La Ribera (km 28): de lunes a viernes, de 8 a 16.

Otra alternativa es acudir a cualquiera de los puntos oficiales de TelePASE habilitados en el país.

Qué beneficios tiene el sistema TelePASE

La adhesión a TelePASE es gratuita y permite atravesar las estaciones de peaje sin detenerse, ya que el cobro se realiza automáticamente a través del medio de pago asociado.

Además, los usuarios pueden acceder a bonificaciones en las tarifas, consultar sus facturas y revisar el detalle de los cruces realizados.

La gestión de los medios de pago también puede realizarse desde la plataforma de autogestión web o mediante la aplicación de Mercado Pago.