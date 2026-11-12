Mercado inmobiliario: cómo cambiaron las demandas y qué buscan quienes quieren comprar o alquilar en Paraná

Las necesidades habitacionales cambiaron en los últimos años y hoy la ubicación, los servicios, la conectividad y la composición familiar son factores determinantes al momento de elegir una propiedad. Especialistas del sector inmobiliario dialogaron con Elonce y analizaron cómo se comporta la demanda en Paraná y qué deben tener en cuenta quienes buscan alquilar o comprar una vivienda.

Según explicaron, la demanda inmobiliaria comprende el conjunto de necesidades que llevan a una persona o familia a buscar y concretar una operación, ya sea de alquiler o compraventa. Sin embargo, esas necesidades no son iguales para todos y también se modifican a lo largo de la vida.

“Hay distintos tipos de demanda, distintos nichos de demanda, como sucede en todos los mercados. Y a lo largo de nuestra propia vida vamos teniendo distintas demandas inmobiliarias”, explicaron.

En ese sentido, señalaron que una persona que busca independizarse suele priorizar un monoambiente o un departamento de un dormitorio, mientras que quienes forman una familia generalmente necesitan más espacio y ambientes. También existen cambios cuando los hijos se van de la casa o se producen separaciones de pareja.

Cómo cambió la demanda inmobiliaria después de la pandemia

Uno de los fenómenos que modificó el mercado fue la pandemia, que produjo cambios en las decisiones habitacionales y en las preferencias sobre dónde vivir.

“Antes se estilaba irse, alejarse de la ciudad y luego con la pandemia hubo un cambio”, indicaron. Según explicaron, muchas personas que se habían mudado a localidades o zonas alejadas comenzaron a regresar a las ciudades para estar más cerca de sus actividades cotidianas.

En Paraná, mencionaron casos de personas que volvieron desde Sauce Montrull y Oro Verde para recuperar la cercanía con los lugares de trabajo, las escuelas, los hospitales y otros servicios.

Actualmente, describieron un escenario de demanda inmobiliaria más frenada, aunque destacaron que las familias continúan buscando viviendas dignas, bien conectadas y con acceso a servicios.

“La demanda de la familia es la que va sobreponiéndose en el mercado: tener una casa digna, estar cerca y conectada y que tenga, por supuesto, la mayor cantidad de servicios posibles”, señalaron.

Entre los factores que influyen en la elección de un barrio mencionaron el espacio público, la seguridad, la recolección de residuos, el transporte público y los espacios recreativos.

La oferta y la demanda también determinan los precios

Conocer las necesidades de quienes buscan una propiedad permite entender cómo se desarrolla el mercado y qué tipo de construcciones resultan necesarias en cada localidad.

Como ejemplo, mencionaron que en ciudades universitarias como Oro Verde existe una mayor producción de monoambientes y departamentos de un dormitorio, mientras que en localidades como Urdinarrain predominan las viviendas familiares, vinculadas también con las características de su actividad productiva.

“Cuando hay mayor demanda sube el precio de las cosas porque hay más gente que quiere satisfacer su necesidad de esa manera”, explicaron al referirse a la relación entre oferta y demanda.

También señalaron que actualmente existe una mayor oferta de inmuebles en alquiler, una situación que contribuye a frenar los aumentos de precios y establece un límite a los valores que pueden solicitarse.

En ese contexto, consideraron que las políticas públicas de desarrollo territorial tienen un papel importante para acompañar las necesidades habitacionales, mediante la planificación de espacios verdes, centros de salud, seguridad y transporte público en distintos sectores de las ciudades.

Qué deben tener en cuenta los estudiantes que buscan alquilar en Paraná

Otro de los puntos abordados fue la demanda de alquileres estudiantiles de cara al próximo ciclo lectivo. En noviembre ya comienzan a registrarse consultas de jóvenes que llegarán a Paraná desde otras localidades para estudiar, aunque aclararon que todavía no es necesariamente el momento de realizar reservas.

“Hay consultas, pero no es momento como para reservar, porque no se reserva para entrar en enero. Cuando uno alquila tiene que reservar y empezar a pagar el alquiler”, explicaron.

Por eso, recomendaron que los estudiantes comiencen a definir qué tipo de propiedad necesitan y cuáles son sus requisitos, además de preparar con anticipación las garantías y la documentación necesaria.

También advirtieron que quienes encuentren una propiedad en diciembre no podrán pretender que se la reserven durante todo enero sin abonar el alquiler.

“Está bueno que estén mirando, que vayan viendo, pero lo más importante es que definan sus requisitos”, remarcaron.

Finalmente, destacaron la importancia de contar con el asesoramiento de un corredor inmobiliario que conozca los distintos desarrollos de la ciudad y pueda orientar a cada interesado según sus necesidades, posibilidades económicas y estilo de vida.