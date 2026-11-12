Ganó más de $1.852 millones en el Quini 6: cuánto cobrará después de los impuestos

Un apostador de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, ganó $1.852.200.529,20 en el Quini 6 tras acertar los seis números de la modalidad Tradicional El Primero. Según informó la Lotería de Santa Fe, fue el único ganador de la categoría y se adjudicó la totalidad del pozo. Sin embargo, el monto anunciado no será el que finalmente reciba, debido a los impuestos establecidos para los premios de los juegos de azar.

La combinación ganadora estuvo integrada por los números 01, 16, 25, 29, 37 y 43. El resultado convirtió al apostador en uno de los grandes ganadores del juego, aunque una parte importante del dinero deberá destinarse al pago de obligaciones tributarias.

La legislación argentina establece que los premios de las loterías oficiales están alcanzados por un impuesto que se descuenta antes de efectuar el pago. Por ese motivo, la cifra difundida después de cada sorteo corresponde al premio bruto, mientras que el beneficiario recibe el monto neto una vez aplicada la retención correspondiente.

Cuánto dinero le descontarán al ganador

La Ley 20.630 establece un impuesto sobre los premios obtenidos en determinados juegos de sorteo organizados por entidades autorizadas. La retención se realiza directamente al momento de liquidar el premio y su recaudación corresponde a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Para determinar el descuento, primero se calcula el 90% del premio total, ya que el 10% restante queda excluido de la base imponible. Sobre ese resultado se aplica una alícuota del 31%, detalló Infobae.

En este caso, el premio bruto fue de $1.852.200.529,20, por lo que la base imponible asciende a $1.666.980.476,28. Al aplicar el 31% sobre esa cantidad, el impuesto alcanza los $516.763.947,65.

Cuánto cobrará finalmente el apostador

De esta manera, el ganador del Quini 6 recibirá aproximadamente $1.335,4 millones, mientras que más de $516,7 millones serán retenidos en concepto de impuestos. La deducción representa el 27,9% del premio bruto.

Aunque la alícuota establecida es del 31%, ese porcentaje no se aplica sobre la totalidad del dinero ganado. La normativa dispone que solamente el 90% del premio integra la base sobre la cual se calcula el tributo.

Si el descuento se realizara sobre el monto completo, la retención sería de $574.182.164,05. Sin embargo, al excluir el 10% de la base imponible, el impuesto resulta aproximadamente $57,4 millones menor.