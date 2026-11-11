Quini 6: seis apostadores ganaron más de $56 millones en el Siempre Sale

REDACCIÓN ELONCE
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.800 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. En el Siempre Sale hubo seis con cinco aciertos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.800 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 40-02-37-32-24-25. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.100.000.000.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 06-33-37-28-00-17. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.691.533.603.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 37-36-27-15-40-42. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $2.080.651.968.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 28-38-33-36-27-10. Hubo seis ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $56.785.482. Dos son de Santa Fe, uno de Salta, uno de La Pampa, uno de Capital Federal y el restante en Buenos Aires.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 772 ganadores y cada uno percibirá $259.067,36. Elonce.com