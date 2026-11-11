Los Palmeras despidieron a Marcos Camino entre lágrimas: “Se lo va a extrañar muchísimo”

Los Palmeras despidieron a Marcos Camino este miércoles en Santa Fe, durante el velatorio del histórico fundador y acordeonista de la banda, quien murió el martes 10 de noviembre. Sus compañeros llegaron a El Molino, Fábrica Cultural, para acompañar a la familia y rendir homenaje al músico que lideró el grupo durante más de cinco décadas. “Se lo va a extrañar muchísimo”, expresaron en medio del dolor.

La despedida se desarrolló entre las 14.30 y las 18, con la presencia de familiares, amigos, músicos y personas vinculadas a la trayectoria del conjunto santafesino. Los integrantes de la banda arribaron en el colectivo que habitualmente utilizan para trasladarse a sus presentaciones, una imagen que reflejó el vínculo construido durante años de giras y escenarios compartidos.

(Foto: Aire).

Entre quienes participaron estuvo Pablo David López, actual cantante de Los Palmeras tras la salida de Cacho Deicas. En declaraciones a AIRE y otros medios presentes, el vocalista manifestó la tristeza que atravesaba al grupo y destacó las numerosas expresiones de afecto que recibió Camino después de conocerse su fallecimiento.

“Se merece una despedida como era él”

“Se merece una despedida como era él. Nos golpeó mucho, nos dejó con mucha tristeza”, expresó Pablo David López al referirse a la muerte del histórico referente de la cumbia santafesina.

El cantante destacó que las muestras de cariño hacia Camino se multiplicaron desde el martes, tanto entre los seguidores del grupo como en distintos espacios vinculados a la música popular. “En las redes, los medios hablan de él, con muchas palabras hermosas”, señaló.

(Foto: Aire).

López también anticipó que el músico podría tener un último paso por la cancha de Colón, institución con la que mantenía un vínculo especial. Según explicó, esa posibilidad respondía a un deseo que el propio Camino había manifestado y que sus allegados buscaban respetar durante la despedida.

El recuerdo de una noche histórica con Colón

Durante el contacto con la prensa, López recordó uno de los acontecimientos más importantes que compartió con Camino: la presentación de Los Palmeras en Asunción del Paraguay, durante la final de la Copa Sudamericana de 2019, que disputaron Colón e Independiente del Valle.

Aquella actuación convirtió a la banda santafesina en protagonista de una celebración que trascendió el ámbito deportivo. La interpretación de sus canciones ante miles de hinchas sabaleros quedó asociada a uno de los momentos más recordados de la historia reciente del club.

“Fue una revolución muy grande ese momento. Fue a nivel mundial, se recordó por todos lados. Fue una alegría muy grande formar parte de todo eso”, relató el cantante, quien destacó la dimensión que alcanzó aquella presentación.

“El mundo conoce Los Palmeras por Marcos Camino”

Otro de los testimonios durante el velatorio fue el de José, integrante del conjunto, quien recordó el momento en que los músicos recibieron la noticia del fallecimiento mientras se encontraban de gira en Formosa.

“Estábamos en Formosa cuando nos enteramos. Cumplimos el show. Lógicamente vamos a tener nuestro duelo y luego seguiremos trabajando. Porque es lo que Marcos nos enseñó”, contó ante los periodistas presentes.

El músico remarcó que Camino fue mucho más que uno de los fundadores de Los Palmeras. Lo consideró una figura determinante en la identidad artística del conjunto y en su crecimiento hasta convertirse en una de las bandas más reconocidas de la música tropical argentina.

Las enseñanzas que dejó el fundador de la banda

“El mundo conoce Los Palmeras por Marcos Camino. Vamos a seguir”, aseguró José, al expresar la decisión de los integrantes de mantener vigente el proyecto musical que el acordeonista ayudó a construir.

También recordó el papel que Camino desempeñó en la formación de distintas generaciones de artistas. Lo definió como “un docente de la carrera de la música”, en referencia a su experiencia, sus conocimientos y las enseñanzas transmitidas a quienes compartieron escenarios y ensayos con él.

Sus palabras reflejaron una de las principales preocupaciones que surgieron tras el fallecimiento: cómo continuará la actividad de Los Palmeras sin uno de sus referentes históricos. Según adelantó, el grupo tenía previsto retomar sus compromisos laborales este viernes, luego de atravesar las primeras jornadas de duelo.

El futuro de Los Palmeras tras la muerte de Camino

La continuidad de las presentaciones fue uno de los temas abordados por los músicos durante la despedida. Si bien reconocieron el impacto emocional de la pérdida, también señalaron que mantener la actividad constituía una manera de respetar las enseñanzas del fundador.

Camino había sido una figura central en la organización y conducción artística de Los Palmeras. Durante décadas participó de las decisiones que marcaron el rumbo del conjunto y acompañó su transformación en un fenómeno musical de alcance nacional e internacional.

Por ese motivo, sus compañeros destacaron que el legado del acordeonista no se limitó a las canciones y los escenarios, sino que también estuvo relacionado con una forma de trabajar y sostener el proyecto colectivo a lo largo del tiempo.

Cómo fue hallado sin vida Marcos Camino

Marcos Camino murió el martes 10 de noviembre, a los 76 años, y fue encontrado sin vida durante la tarde en un inmueble ubicado sobre calle Alvear al 4900, en barrio Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe.

El lugar funcionaba como sala de estudio y ensayo, un espacio directamente vinculado con la actividad musical que desarrolló durante gran parte de su vida. El hallazgo provocó una inmediata repercusión entre sus allegados y en el ambiente artístico santafesino.

Las circunstancias del fallecimiento no fueron precisadas en la información difundida sobre la despedida. Mientras tanto, los mensajes de reconocimiento y las expresiones de pesar se multiplicaron entre músicos, seguidores y personas que compartieron distintas etapas de su trayectoria.

Más de cinco décadas dedicadas a la cumbia santafesina

Marcos Camino fue uno de los nombres fundamentales en la historia de Los Palmeras y de la cumbia santafesina. Como acordeonista y referente del conjunto, participó de un proceso artístico que permitió llevar el género desde los escenarios regionales hasta grandes espectáculos nacionales e internacionales.

Su trayectoria estuvo estrechamente relacionada con la consolidación de una identidad musical que convirtió a Los Palmeras en uno de los grupos más representativos de Santa Fe. A lo largo de los años, la banda atravesó diferentes etapas, cambios de integrantes y nuevas generaciones de público.

La presentación durante la final de la Copa Sudamericana de 2019 constituyó uno de los hitos de esa historia, publicó AIRE. La actuación ante los hinchas de Colón proyectó nuevamente al conjunto y quedó entre los recuerdos destacados por sus propios compañeros durante el velatorio.

Una despedida marcada por el reconocimiento

El encuentro en El Molino, Fábrica Cultural, reunió a quienes compartieron con Camino una extensa trayectoria y permitió recordar su aporte a la música popular argentina.

Los testimonios de Pablo David López y José coincidieron en destacar su influencia sobre el grupo, el acompañamiento que brindó a otros músicos y el compromiso que mantuvo con el proyecto artístico durante décadas.

Mientras familiares, amigos y seguidores participaron de la despedida, Los Palmeras expresaron su intención de continuar trabajando y mantener vigente la historia construida junto al acordeonista.

“Se lo va a extrañar muchísimo”, resumió López, en una frase que reflejó el sentimiento de sus compañeros ante la muerte de una de las figuras más importantes de la cumbia santafesina.