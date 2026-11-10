Cacho Deicas despidió a Marcos Camino de Los Palmeras: “Un compañero de la vida”

La despedida de Cacho Deicas a Marcos Camino, histórico fundador y acordeonista de Los Palmeras, generó repercusión este martes luego de conocerse la muerte del músico santafesino a los 76 años.

A través de sus redes sociales, el cantante recordó las casi cinco décadas que compartieron sobre los escenarios y le dedicó un mensaje cargado de emoción, pese a las diferencias que habían provocado su separación artística.

Camino fue encontrado sin vida en un estudio de grabación ubicado en la ciudad de Santa Fe. La Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento y ordenó la realización de una autopsia que permitiera establecer las causas de su muerte.

La noticia fue confirmada mediante las cuentas oficiales de Los Palmeras, que difundieron un comunicado para expresar su pesar por la pérdida de uno de los principales referentes de la cumbia santafesina. Su fallecimiento provocó numerosas expresiones de tristeza entre seguidores y músicos vinculados con la trayectoria de la agrupación.

El emotivo mensaje de Cacho Deicas a Marcos Camino

A través de su cuenta de Instagram, Rubén “Cacho” Deicas compartió unas palabras dedicadas a quien fue su compañero durante gran parte de su carrera musical. “Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, escribió el cantante, al recordar el camino recorrido junto al acordeonista.

En otro fragmento, expresó: “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y, con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande”.

El mensaje concluyó con una referencia al vínculo que ambos habían construido con el público: “Y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza. Que en paz descanses, Marcos”.

Una sociedad musical que marcó la historia de Los Palmeras

Marcos Camino se había incorporado al entonces Sexteto Palmeras en 1972, mientras que Cacho Deicas llegó como cantante en 1978. Desde entonces, ambos protagonizaron una sociedad artística que se extendió durante más de cuatro décadas.

Juntos consolidaron una identidad musical que permitió llevar la cumbia santafesina a escenarios de todo el país. La combinación del acordeón de Camino y la voz de Deicas se convirtió en una de las características más reconocibles de Los Palmeras.

Sin embargo, aquella extensa relación atravesó un período de fuertes diferencias durante 2025, después de que un problema de salud obligara al cantante a alejarse temporalmente de las presentaciones.

Las diferencias que provocaron la separación

Durante la recuperación de Deicas, Los Palmeras continuaron realizando espectáculos. Cuando comenzó a discutirse su regreso, surgieron desacuerdos entre las partes que terminaron haciéndose públicos.

El cantante sostuvo que contaba con autorización médica para volver a los escenarios y atribuyó su ausencia a diferencias personales y contractuales. Desde el entorno de la agrupación, en cambio, señalaron que no existía una fecha definida para su reincorporación debido a cuestiones vinculadas con su salud.

La disputa derivó en la desvinculación de Deicas y posteriormente en la disolución de Los Palmeras Producciones SRL. En septiembre de 2025, los socios resolvieron liquidar la empresa, aunque el conjunto continuó activo con otra formación y el cantante inició su carrera solista.

El dolor que Marcos Camino había expresado por el conflicto

En septiembre de 2025, Camino había reconocido públicamente que la ruptura con su histórico compañero lo había afectado profundamente.

“Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien y se destruyó un esfuerzo de 52 años”, manifestó durante una entrevista con la Televisión Pública.

Meses después, en febrero de 2026, el acordeonista anunció su retiro de los escenarios, publicó Infobae. En aquella oportunidad, explicó que su decisión estaba relacionada con su edad y con problemas de salud, mientras su hijo, Marcos Camino Jr., asumía un papel central en la continuidad del grupo.

La formación siguió adelante bajo la dirección de Camino Jr., con Pablo López como cantante principal y otros músicos que sostuvieron el proyecto artístico.

La muerte del histórico acordeonista cerró una etapa fundamental en la historia de Los Palmeras. En medio del dolor, Cacho Deicas eligió despedirlo recordando los años compartidos y los sueños que ambos consiguieron cumplir, más allá de las diferencias que marcaron el tramo final de su relación.