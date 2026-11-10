Sofía Gonet posó desnuda, cubierta de glitter y mostró cómo se hizo la sesión

Sofía Gonet mostró cómo se preparó para la sesión de fotos que realizó con motivo de la 35.ª Marcha del Orgullo LGBT+ de Buenos Aires. En el video que compartió en Instagram se ve al equipo de maquillaje cubrirle el cuerpo con pintura y glitter de los colores del arcoíris antes de que posara desnuda.

La influencer publicó por separado el resultado y el registro de los preparativos. El primero reunió 18 fotografías, mientras que para el segundo eligió “Vogue”, de Madonna, como banda sonora.

En las imágenes finales, los pigmentos recorren la figura de pies a cabeza. Los tacos plateados, los apliques en forma de arcoíris y una cinta lila completaron la puesta.

Las referencias detrás del maquillaje

Según informó Infobae, Sofía Gonet se inspiró en una intervención que Edgardo Giménez realizó con Moria Casán en 1980. Para aquel trabajo, el artista pop utilizó la piel de la vedette como superficie para pintar.

La otra referencia fue un catsuit de Versace. La idea de esa prenda ceñida se trasladó al maquillaje mediante franjas de color que seguían la silueta.

El peinado recogido con ondas aportó un detalle retro a la composición. En algunas tomas, la cinta lila rodeó en espiral la figura de La Reini mientras cambiaba de postura frente a la cámara.

Qué mostró el video de La Reini

La preparación comenzó a las ocho de la mañana. “Soy un lienzo”, dijo Sofía Gonet al mostrar el trabajo del equipo frente al espejo.

Ya en el set, el registro captó el ida y vuelta con los fotógrafos, que le indicaban cómo pararse para cada toma. Ella bromeó con las instrucciones y, antes de seguir posando, les avisó a sus seguidores que dejaría de grabar.

La influencer contó que la parte menos grata llegó al terminar la jornada. “Lo único malo de todo esto fue el post”, dijo sobre la limpieza de las lentejuelas que quedaron esparcidas en el estudio.

Las reacciones y el contexto de la producción

El video superó los 50.000 “me gusta” en Instagram. Entre quienes comentaron la publicación estuvo Georgina Barbarossa, que escribió “Siempre dándolo todo”.

La pintura corporal fue una intervención preparada para las fotografías. La sesión se difundió en el marco de la movilización porteña y, después de la marcha, La Reini se sumó a una fiesta.

En los días previos a la convocatoria, Sofía Gonet también se había expresado en sus redes por un ataque transfóbico ocurrido en los Bosques de Palermo. En ese mensaje repudió la agresión y se pronunció contra los discursos de odio.