Duki mencionó a Nogoyá y Paraná en una canción e hizo un guiño a Emilia Mernes

En su nueva canción junto a Pablo Chill-E, Duki incluyó una frase dedicada a Emilia Mernes en la que mencionó a Nogoyá y Paraná. El fragmento llamó la atención de los seguidores de ambos artistas.
Duki sorprendió con una referencia a Nogoyá y Paraná en su canción "El Malo", una colaboración con el rapero chileno Pablo Chill-E. En uno de los versos, el artista argentino hizo una mención directa a Emilia Mernes, su pareja, y destacó el origen entrerriano de la cantante, nacida en Nogoyá.
"Una foto tuya por cábala, reina de Nogoyá, no de Paraná", expresó Duki en una de las estrofas del tema. La frase despertó la atención de los seguidores de ambos músicos, especialmente en Entre Ríos, por la referencia a dos ciudades de la provincia.
El fragmento también incluyó otra línea vinculada con la relación entre los artistas: "Si te tengo a mi la'o, no me para na'". De esta manera, el rapero incorporó una referencia personal dentro de una canción que forma parte de su nuevo proyecto musical.
La referencia a las raíces entrerrianas de Emilia Mernes
La mención a Nogoyá tuvo especial repercusión por el vínculo que Emilia Mernes mantiene con su ciudad natal. La cantante nació en esa localidad entrerriana y comenzó allí su recorrido artístico antes de alcanzar reconocimiento nacional e internacional.
En la letra, Duki utilizó una comparación entre Nogoyá y Paraná para identificar el lugar de origen de su pareja. La frase puso nuevamente el nombre de la ciudad entrerriana en una producción de música urbana, esta vez a través de uno de los referentes más reconocidos del género en Argentina.
La canción "El Malo" forma parte de "A veces solo me divierto", el nuevo mixtape de Duki, que marcó su regreso con material musical después de haber anunciado una pausa en su carrera.
El lanzamiento coincidió con una etapa de novedades para ambos artistas. Por su parte, Emilia Mernes presentó "Bodypainting", uno de los adelantos de su próximo álbum de estudio.
En paralelo, Duki celebró sus diez años de trayectoria musical y compartió un mensaje de agradecimiento a quienes lo acompañaron desde sus comienzos.
"Son tan culpables como yo de este sueño que construimos juntos", expresó el rapero en sus redes sociales, donde destacó el respaldo de sus seguidores durante una década de carrera.
La letra completa de El Malo
'Toy preguntándole al Señor cuándo te voy a ver de nuevo (ah)
Quizás hay otro hombre que a ti te está dando güevo (oh)
Sufrir por tu cariño para mí no es nada nuevo
A ti te gustan malos, y yo sigo siendo bueno
Vos me haces ser malo
Parece que te gusta verme roto y lastimado
Ahora soy el malo
Si te veo con otro, va a salir apuñalado
Tú me haces ser malo
Parece que te gusta verme roto y lastimado
Ahora soy el malo
Si te veo con otro, va a salir apuñalado
Yo que soy tan malo y, morocha, vos sos tan buena (oh-oh-oh)
Te quiero colgá' del cuello como mi cadena (oh-oh-oh)
Esto es amor eterno, no una vaina pasajera
Somos dos adicto', esto nos corre por las vena'
Una foto tuya por cábala, reina de Nogoya, no de Paraná
Si te tengo a mi la'o no me para na'
En mi cama hay olor a tu Baccarat
Te busco en la nave y nos vamo' en la cápsula
Si somo' así, dos pecadore' al infierno, bebé
Nos lastimamo' y nos amamos a la misma vez (a la misma vez)
'Toy preguntándole al Señor cuándo te voy a ver de nuevo (ah)
Quizás hay otro hombre que a ti te está dando güevo (oh)
Sufrir por tu cariño, para mí no es nada nuevo (ah)
A ti te gustan malos, y yo sigo siendo bueno
Vos me haces ser malo
Parece que te gusta verme roto y lastimado (oh-oh)
Ahora soy el malo
Si te veo con otro, va a salir apuñalado (yeah)
Tú me haces ser malo
Parece que te gusta verme roto y lastimado
Ahora soy el malo
Si te veo con otro, va a salir apuñalado