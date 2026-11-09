Abel Pintos cantó “La llave” junto a residentes del Cottolengo y emocionó al Papa León XIV

Abel Pintos emocionó con su interpretación de “La llave” junto a los residentes del Cottolengo Don Orione, durante la visita del papa León XIV a Claypole, en la provincia de Buenos Aires. El cantante compartió un momento musical con quienes viven en la institución, mientras el Pontífice acompañó la presentación con visibles muestras de emoción y los ojos humedecidos.

La actuación formó parte de las actividades organizadas durante el encuentro del Papa con los residentes del establecimiento. La participación del artista argentino había generado expectativa desde que se conoció la convocatoria realizada a través de representantes de la Iglesia.

Abel Pintos cantó “La llave” y emocionó al papa León XIV

Para Pintos, la oportunidad tuvo un significado especial, tanto por su vínculo personal con la fe como por la posibilidad de compartir su música con el máximo representante de la Iglesia católica. El cantante había reconocido que atravesó meses de incertidumbre antes de recibir la confirmación definitiva del Vaticano.

La emoción de Abel Pintos al cantar frente al Papa

La interpretación de “La llave” se convirtió en uno de los momentos destacados de la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione. Pintos cantó acompañado por residentes de la institución, en una presentación que combinó música y participación comunitaria.

El Pontífice siguió la actuación visiblemente conmovido, en una escena que acompañó su encuentro con las personas que viven en el establecimiento.

Días antes, el músico había expresado en una entrevista con Puro Show, de eltrece, la importancia que tenía para él participar de una actividad junto al Papa. “A mí como hombre de fe me emociona mucho. Y por supuesto que la emoción fue superlativa cuando me hicieron saber que además me habían considerado para cantarle a él, y junto a él de alguna manera”, manifestó.

Cómo surgió la convocatoria del Vaticano

El cantante explicó que su participación comenzó a gestarse a partir de una propuesta de representantes de la Iglesia local, quienes elevaron su nombre a las autoridades vaticanas para acompañar musicalmente algunas de las actividades previstas durante la visita papal.

“Nos hicieron saber que lo que habían hecho era proponerme a mí como artista para poder acompañarlo musicalmente en alguna de todas estas acciones que va a llevar adelante”, había contado.

Sin embargo, la confirmación no fue inmediata. Según relató, el proceso estuvo atravesado por los protocolos y tiempos institucionales del Vaticano, lo que generó una prolongada espera. “La ansiedad nos movilizó y nos carcomió por dentro”, reconoció Pintos al recordar los meses transcurridos entre el primer contacto y la confirmación oficial, publicó La Nación.

El artista también señaló que desconocía los motivos específicos por los cuales había sido elegido. “No me lo dijeron. En algún momento tendré la oportunidad de preguntarle a alguno de los que haya sido parte de todo el proceso”, sostuvo.

“Me honra representar a la música argentina”

Pintos destacó que muchos artistas argentinos mantienen un vínculo profundo con la fe y que la posibilidad de cantar ante el Pontífice representaba una distinción que otros colegas también habrían valorado.

“En la Argentina muchos de mis colegas, a los que conozco, quiero y admiro, tienen una conexión muy especial con la fe, así que sé que somos muchos los que hubiésemos querido tener esta oportunidad”, expresó.

En ese sentido, agregó: “Por eso también me honra de alguna manera representar a la música argentina en un momento así”.

El encuentro tuvo además un significado personal para el intérprete, ya que fue la primera oportunidad en la que conoció personalmente a un Papa.

Antes de la presentación, Pintos había explicado que prefería adaptarse a las necesidades de la organización, sin imponer condiciones sobre el repertorio o la dinámica del espectáculo. “Cuando es un concierto mío tengo mis leyes, pero cuando voy de visita me gusta ponerme a disposición”, señaló.