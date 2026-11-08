Filtraron los mensajes de la hija de Wanda Nara tras denunciar una agresión de Mauro Icardi

Se filtraron mensajes atribuidos a Francesca Icardi, la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi, en los que la menor habría solicitado ayuda a Martín Migueles, pareja de su madre, después de un presunto episodio de violencia ocurrido el viernes en la residencia del futbolista. Según la información difundida, la niña utilizó una computadora para comunicarse porque su padre le habría quitado el teléfono celular.

Los chats fueron dados a conocer por la periodista Naiara Vecchio y reflejarían el pedido de asistencia que motivó la intervención de Wanda Nara. La conductora se encontraba trabajando en las grabaciones de MasterChef cuando recibió avisos sobre lo que estaba sucediendo y se dirigió al domicilio.

De acuerdo con la información publicada, el episodio derivó en la presencia de efectivos policiales y personal médico, además de la elaboración de un acta sobre lo ocurrido. La menor se retiró de la vivienda junto a su madre, quien prestó declaración testimonial. Las acusaciones contra el futbolista permanecen sujetas a investigación.

Los mensajes que Francesca habría enviado desde una computadora

La conversación difundida comenzó cuando la menor se identificó ante Martín Migueles y le explicó que su padre le había retirado el teléfono. Ante la consulta del empresario sobre lo sucedido, la niña habría manifestado que había sido agredida y solicitado que fueran a buscarla.

Según las capturas publicadas por Vecchio, Francesca habría insistido en que necesitaba salir de la vivienda y relatado una presunta agresión física. También habría señalado que Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez se habían retirado en una embarcación, mientras ella permanecía en el lugar.

En otro tramo del intercambio, la menor habría pedido continuar la comunicación mediante correo electrónico porque temía que su padre pudiera acceder a los mensajes. La conversación terminó con una nueva solicitud de ayuda y la referencia a una presunta amenaza de agresión.

Los chats, difundidos por la periodista Naiara Vecchio, y según publicó Minuto Uno, reflejan la angustia de la nena tras la quita de su teléfono móvil y el pedido explícito de ayuda: “Martín, soy Fran”, inició la menor, a lo que el empresario respondió: “Mi amor, ¿qué pasó?”. Tras revelarle que su padre le había quitado el dispositivo, la niña lanzó el primer alerta de agresión: “Me pegaron. Porfa. Vengan”.

Frente al desconcierto de la pareja de Wanda, la pequeña insistió con desesperación para que acudieran a buscarla a la vivienda: “Sí. Por favor. Vengan”. Al pedirle mayores precisiones sobre el hecho, la niña detalló el nivel de violencia ejercido por el deportista expresando: “Sí, me pegó y arrancó de los pelos. Por favor. Vengan”, agregando además que Icardi y la China Suárez se habían marchado en barco dejándolas solas en el lugar. Pese a que Migueles intentó llevarle calma asegurándole que estaba haciendo lo posible por rescatarla, la menor imploró: “Vení rápido Martín, por favor, rápido”.

El temor a ser descubierta por su padre llevó a la nena a buscar alternativas digitales para mantener la comunicación sin ser detectada: “Martín, dame un mail tuyo así te hablo por ahí porque papá puede ver los mensajes creo. Mandame y te escribo por mail”, le sugirió. Finalmente, mientras el empresario gestionaba la intervención de la Licenciada Matera para resolver el conflicto, la niña cerró el intercambio con una drástica advertencia antes de la llegada de las autoridades: “Dijo que cuando volvía me cagaba a piñas. Por favor. Vení. Te estoy escribiendo desde la computadora”.