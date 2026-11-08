Sabores, danzas y tradiciones: continúa este domingo la 35ª Feria de las Colectividades

La 35ª Feria de las Colectividades comenzó este sábado en Sala Mayo de Paraná, con una importante convocatoria de público y la participación de más de 25 asociaciones que compartieron sus tradiciones, gastronomía y expresiones culturales. La propuesta, que se desarrolla durante el fin de semana junto al 8º Festival Patio de Sabores, incluye 14 alternativas gastronómicas y 45 presentaciones artísticas.

El encuentro fue organizado por la Unión de Colectividades de Entre Ríos y la Confederación Argentina de Colectividades, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná. Durante la apertura, representantes de las instituciones destacaron el trabajo realizado para preservar las costumbres de las comunidades inmigrantes y transmitirlas a las nuevas generaciones.

El subsecretario de Turismo y presidente del Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur), Agustín Clavenzani, transmitió el saludo de la intendenta Rosario Romero y valoró la continuidad de la celebración. “Este tipo de iniciativas fomentan el arraigo, la identidad y la pertenencia”, sostuvo.

Más de 25 colectividades y 45 espectáculos

El director general de Colectividades y presidente de la Confederación Argentina de Colectividades, Sebastián Tomassi, destacó la participación de las instituciones y la diversidad de actividades disponibles para los visitantes.

“Es importante el trabajo que las asociaciones hacen día a día. Tenemos a disposición más de 14 propuestas gastronómicas y más de 25 asociaciones de colectividades presentes”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Unión de Colectividades de Entre Ríos, José Gareis, precisó que entre sábado y domingo se programaron 45 representaciones artísticas, que incluyen expresiones culturales de distintas comunidades y espectáculos de música nativa.

Los organizadores también destacaron el acompañamiento municipal en la infraestructura, la instalación de la carpa y el sonido, además del trabajo de las asociaciones en la elaboración de comidas típicas y la preparación de sus presentaciones.

Los sabores de Suiza y una institución con 135 años de historia

Entre las participantes se destacó la Unión Suiza de Paraná, que este año celebró sus 135 años de trayectoria. Juan Manuel Kieffer, tesorero de la institución, y Silvia Castello, expresidenta, compartieron detalles sobre las propuestas gastronómicas y culturales de la colectividad.

“La gastronomía ocupa un lugar central en nuestra participación”, expresó Kieffer, quien mencionó entre las especialidades la raclette, una preparación con pan saborizado con cebolla, queso y panceta, cubierta con queso fundido.

La propuesta también incluyó tortas de chocolate, manzana y queso, además de productos relacionados con la tradicional chocolatería suiza.

Castello explicó que la institución desarrolla talleres de panadería los martes y de marroquinería los lunes. Además, destacó la posibilidad de compartir con los visitantes las costumbres de una colectividad que mantiene una presencia histórica en Paraná.

Las tradiciones árabes e italianas también estuvieron presentes

La Sociedad Unión Árabe participó de la feria con propuestas vinculadas con su historia y sus raíces culturales. Héctor Hugo Scotti recordó que la institución desarrolla actividades desde aproximadamente 1960 y destacó su compromiso con la preservación de las tradiciones de las familias inmigrantes.

“Uno de los principales objetivos de la colectividad es mantener vivo el legado de quienes llegaron desde los países árabes, especialmente de Siria y Líbano, y transmitirlo a las nuevas generaciones”, expresó. La gastronomía ocupó un lugar destacado entre las manifestaciones de esa herencia.

La inmigración italiana también estuvo representada por la Familia Piamontesa. Silvia Mayer, integrante de la institución desde 2005, recordó que su abuelo llegó a la Argentina desde la región del Piamonte junto a su padre, quien trabajó como constructor en Paraná.

Mayer relató su participación en distintas actividades de la colectividad, entre ellas el coro, y compartió parte de su historia familiar como ejemplo de las tradiciones que se mantienen a través de las generaciones.

La Feria de las Colectividades continuará este domingo en Sala Mayo, con propuestas gastronómicas, música, danzas y actividades culturales que permitirán conocer las costumbres de las comunidades que forman parte de la identidad entrerriana.