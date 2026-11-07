Recetas de familia y danzas típicas en Sala Mayo: así comenzó la Feria de las Colectividades

La Feria de las Colectividades abrió este sábado 7 de noviembre en el complejo Sala Mayo, en Puerto Nuevo. Las carpas gastronómicas y las danzas tradicionales marcaron la primera jornada de la 35ª edición, que continuará el domingo en Paraná.

La actividad gastronómica comenzó a las 17 y los espectáculos se iniciaron antes de las 18. El encuentro incluye la octava edición de Patio de Sabores y prevé 45 presentaciones artísticas entre las dos jornadas.

José Gareis, encargado del Área de Cultura y Turismo de Aldea Brasilera, destacó en diálogo con Elonce que las propias instituciones se ocupan de preparar los platos. "Acá no hay nada tercerizado", dijo al contar que muchas de las preparaciones se hacen con recetas de sus abuelas.

Qué se sirvió en las carpas de Sala Mayo

En el puesto de la Sociedad Alemana se ofrecieron pirogues y salchichas con chucrut. Durante la recorrida de Elonce, una de las integrantes contó que el gulash ya se había agotado y que todavía quedaban porciones de las otras preparaciones.

La colectividad suiza llevó tortas de chocolate y también tuvo su lugar en el escenario. "Estuvimos mirando recién el baile de los suizos", contó una de las personas que recorrían el patio gastronómico.

En la carpa rusa sirvieron una torta de hojaldre con crema pastelera y panes rellenos con chucrut. Una de las participantes contó que se acercó con su hija y que una pareja procedente de Siberia se sumó a la colectividad.

Cómo se prepara el yaguarma de Unión Árabe

En el puesto de Unión Árabe, parte de la preparación del yaguarma se hacía a la vista del público. Uno de los cocineros explicó que utilizan carne de bola de lomo, macerada con bajarat, limón y vino blanco, que luego colocan en una espada para la cocción.

El plato podía pedirse con pan de pita o servirse al plato. En la versión para comer al paso, la carne se acompaña con yogur a la provenzal y verduras a elección.

El cocinero señaló que la preparación tiene demanda en Paraná y que durante la noche fueron sacando porciones a medida que avanzaba la cocción. En las mesas cercanas, las empanadas árabes también estuvieron entre las elecciones que mencionaron los visitantes.

Entre las mesas y el escenario

La Feria de las Colectividades recibió también a visitantes de Santa Fe. Un grupo de la zona de Santo Tomé contó que se había acercado al complejo y que empezó la recorrida gastronómica con salchichas, chucrut y mostaza.

En otra mesa, Cecilia, vecina de Paraná, explicó que compartía la noche con madres y padres de la escuela de sus hijos. Entre las preparaciones que habían probado, el grupo destacó el yaguarma y las empanadas árabes.

Priscila, otra de las asistentes, contó que parte de su recorrido estuvo dedicado a las danzas. Entre las propuestas que vio durante la primera jornada, mencionó las de las colectividades venezolana y mexicana.

La feria continúa este domingo en Paraná

Durante la recorrida de Elonce se formaron filas frente a los puestos, mientras otras familias seguían las actuaciones o se reunían en las mesas. Algunos visitantes contaron que aprovecharon la salida para probar preparaciones que no suelen comer a diario.

Para Gareis, el encuentro también es una forma de recordar a quienes trajeron esas costumbres y a las comunidades que los recibieron. Lo definió como una "fiesta familiar, en honor a nuestros antepasados".

La Feria de las Colectividades tendrá su segunda y última jornada este domingo 8 de noviembre en Sala Mayo. Volverán a funcionar las carpas de Patio de Sabores y continuará la programación artística en el escenario del complejo.