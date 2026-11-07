El Papa León XIV llega al país este domingo: el itinerario completo con días, horarios y actividades

Argentina se prepara para recibir al papa León XIV, quien realizará una visita apostólica de cuatro días, entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Su agenda incluye actividades oficiales, encuentros con autoridades, celebraciones religiosas y reuniones con distintos sectores de la sociedad.

El recorrido comprenderá la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la localidad bonaerense de Luján. Además, el cronograma contempla tres misas multitudinarias y recorridos en el papamóvil para saludar a los fieles.

Se trata de la primera visita de un Papa a la Argentina desde el viaje de Juan Pablo II en 1987. León XIV llegará al país después de visitar Uruguay y continuará posteriormente su gira apostólica por Perú.

Domingo 8 de noviembre: llegada y encuentro con Javier Milei

El primer día de actividades comenzará con el arribo del Pontífice al Aeroparque Jorge Newbery, previsto para las 16.30. Luego realizará un homenaje al general José de San Martín, a las 17:00 y se trasladará a la Casa Rosada, donde será recibido oficialmente y mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei a las 17:50. La jornada finalizará con una visita al Palacio Libertad a las 18:30.

Lunes 9 de noviembre: misa multitudinaria en Palermo

La segunda jornada comenzará a las 9.15, con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. A las 11.30, León XIV encabezará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Por la tarde, a las 16.10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). A las 17.30, se reunirá con líderes religiosos en el Palacio San Martín.

La agenda continuará a las 18.45, con una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana, y finalizará a las 19.45, con una cena junto a los obispos argentinos.

Martes 10 de noviembre: el Papa viajará a Córdoba

El martes, León XIV partirá hacia Córdoba a las 7.30 y llegará aproximadamente a las 9. A las 10, celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Luego, a las 15.15, mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia en la Catedral de Córdoba.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 16.55, con llegada a las 18.10. Por la noche, a las 20.15, participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: misa en Luján y despedida

La última jornada comenzará a las 8, con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10, el Papa encabezará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se espera la presencia de fieles de distintos puntos del país.

Finalmente, a las 13.30, se realizará la ceremonia oficial de despedida en el aeropuerto. A las 14, León XIV partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su viaje apostólico.

Los feriados por la visita del papa León XIV

Con motivo de la llegada del Pontífice, el Gobierno nacional estableció tres jornadas de feriados con distintos alcances territoriales, para facilitar la participación de los fieles y organizar los desplazamientos durante las actividades.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.