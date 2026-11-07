Salieron cinco ciclistas de Paraná para ver al Papa y terminaron siendo 40 tras recorrer 300 kilómetros

Un grupo de ciclistas de Paraná recorrió más de 300 kilómetros para presenciar la visita del papa León XIV a Uruguay, en una travesía que comenzó con cinco amigos y terminó reuniendo a unas 40 personas. La iniciativa, que se inició el jueves a las 6 de la mañana, fue sumando participantes a medida que avanzaba por distintas localidades de Entre Ríos.

La propuesta surgió entre amigos que compartían el deseo de viajar en bicicleta para participar de las actividades vinculadas con la presencia del Pontífice en el país vecino. Sin embargo, la convocatoria superó las expectativas iniciales y se convirtió en una experiencia colectiva.

Según relataron los protagonistas a TN, primero se incorporaron alrededor de 20 ciclistas y luego otros participantes se unieron en diferentes puntos del recorrido, especialmente en localidades como Villaguay y Colón. Algunos incluso aguardaron el paso del grupo para sumarse a la caravana.

De cinco amigos a una caravana de 40 ciclistas

“Somos un grupo de amigos que venimos a hacer esta travesía. Se fue sumando gente en la ruta, en cada pueblo se iba agregando más”, contaron los participantes durante una entrevista con TN.

La organizadora de la iniciativa explicó que todo comenzó como una propuesta entre conocidos, pero rápidamente adquirió una dimensión mayor. La convocatoria se extendió entre personas que compartían el interés por realizar el recorrido y estar presentes durante la visita papal.

De esta manera, los cinco ciclistas que habían planificado inicialmente el viaje terminaron acompañados por unas 40 personas, quienes atravesaron distintos tramos de la provincia hasta llegar a Uruguay.

“¡Somos como 40!”, celebraron los protagonistas al completar la travesía. La expresión reflejó la sorpresa por la cantidad de personas que se incorporaron espontáneamente durante el recorrido.

Entre bicicletas, indumentaria deportiva y numerosas horas de pedaleo, los participantes compartieron una experiencia que combinó actividad física, amistad y fe. El objetivo común fue llegar al país vecino para acompañar uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la región.

La visita del papa León XIV a la Argentina

Después de su paso por Uruguay, el papa León XIV tiene previsto llegar a la Argentina este domingo 8 de noviembre, a las 16.30, cuando su avión aterrice en el Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires.

De acuerdo con la agenda difundida, el Pontífice será recibido oficialmente y realizará su primera actividad en el monumento al general José de San Martín, ubicado en Plaza San Martín.

Posteriormente, se trasladará a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. También participará de una reunión con autoridades en el Palacio Libertad.

El lunes 9 de noviembre, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Su agenda incluirá actividades en la Universidad Católica Argentina, el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana.

Las actividades previstas en Córdoba y Luján

El martes 10 de noviembre, el Papa viajará a Córdoba, donde encabezará una celebración religiosa en el predio de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá encuentros con representantes de la Iglesia.

Finalmente, el miércoles 11 visitará el complejo penitenciario de Devoto y celebrará una misa frente a la Basílica de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país.

Ese mismo día está prevista su partida desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Lima, Perú, para continuar con su recorrido por Sudamérica.