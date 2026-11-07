Santiago Peña fue trasladado a una sede militar tras protestas frente a su casa y citado a declarar

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue trasladado bajo custodia al Regimiento Escolta Presidencial durante la madrugada de este sábado 7 de noviembre, luego de que decenas de manifestantes se concentraran frente a su vivienda en el barrio Mburucuyá, en Asunción. El exmandatario permanecía bajo prisión domiciliaria tras su destitución mediante un juicio político, en medio de una crisis institucional.

Según reportes de medios paraguayos citados en la información difundida, el traslado se produjo ante la tensión generada por las protestas frente a la residencia.

Peña fue llevado a una unidad militar ubicada en la capital paraguaya, mientras continuaban las repercusiones políticas y judiciales por su salida del poder.

El exmandatario también fue citado a comparecer este sábado, a las 11, ante la Fiscalía para prestar declaración indagatoria en una investigación vinculada con el escándalo financiero de Ueno Bank, uno de los principales ejes de la crisis que atraviesa el país.

La investigación por Ueno Bank

La causa judicial está relacionada con la situación financiera de Ueno Bank y las medidas adoptadas por las autoridades paraguayas ante los problemas detectados en la entidad.

De acuerdo con la información difundida, el Banco Central del Paraguay inició un procedimiento de resolución bancaria después de identificar una insuficiencia en los niveles de solvencia exigidos por la normativa vigente.

La entidad habría registrado un índice inferior al 50% del mínimo requerido, luego de ajustes realizados durante el proceso de regularización de sus estados contables. La situación financiera del banco quedó vinculada con las investigaciones que alcanzaron a la administración de Peña.

Según informó el diario paraguayo Última Hora, la investigación incluye presuntos hechos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. El fiscal Christian Benítez confirmó que estas conductas forman parte de las diligencias judiciales.

Protestas y enfrentamientos frente a la vivienda

La concentración de manifestantes frente a la residencia de Peña derivó en incidentes con las fuerzas de seguridad. Durante la noche del viernes, grupos de personas reclamaron que el expresidente fuera trasladado a una cárcel en lugar de permanecer bajo arresto domiciliario.

La Policía paraguaya intervino para contener los disturbios y utilizó balines de goma contra manifestantes. También se registraron agresiones contra los vehículos que participaron del operativo de traslado

De acuerdo con la prensa local, los responsables de seguridad consideraron que no estaban dadas las condiciones para garantizar la integridad del exmandatario y de quienes permanecían en su vivienda. Por ese motivo, resolvieron trasladarlo preventivamente al Regimiento Escolta Presidencial.

Pedro Alliana asumió la presidencia de Paraguay

Mientras avanzaban las actuaciones judiciales contra Peña, Pedro Alliana asumió la presidencia de Paraguay tras la destitución aprobada por el Senado el viernes 6 de noviembre. La votación contó con el respaldo de los 44 senadores presentes.

El nuevo mandatario inició su gestión en medio de las consecuencias económicas y sociales provocadas por el colapso de Ueno Bank, que afectó el acceso de numerosos clientes a sus ahorros y cuentas bancarias.

Alliana manifestó que una de las prioridades de su administración será atender a los ahorristas perjudicados y avanzar en la recuperación de los depósitos. También anunció medidas destinadas a fortalecer la atención sanitaria y garantizar servicios esenciales.

Las medidas para los ahorristas afectados

En sus primeras declaraciones como presidente, Alliana aseguró que su gobierno trabajaría para garantizar la devolución de los fondos depositados en Ueno Bank.

“Nuestra prioridad es que los ahorristas recuperen su dinero. Ya se realizaron pagos correspondientes a 1.196.000 cuentas, por más de 996.000 millones de guaraníes”, afirmó, según la información difundida.

El mandatario indicó que las tareas de devolución continuarían durante el fin de semana. Además, garantizó el pago de haberes y aguinaldos a los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS).