El río llegó a 4,74 metros en Paraná y quedó a 26 centímetros del nivel de evacuación

El río superó el nivel de alerta en Paraná y alcanzó los 4,74 metros a las 10 de este sábado 7 de noviembre, según Prefectura Naval Argentina. La medición quedó cuatro centímetros por encima del umbral de 4,70 metros y el organismo clasificó el estado como "Alerta crece".

A las 8, la escala del puerto ya marcaba 4,73 metros. Entre ambas lecturas, el agua subió un centímetro y se mantuvo por encima de la referencia local.

El viernes, el registro informado era de 4,65 metros. En comparación con ese dato, la medición de media mañana de este sábado mostró un aumento de nueve centímetros.

Qué significa superar el nivel de alerta

El nivel de alerta es una referencia que indica cuándo la altura del río requiere un seguimiento más estrecho. En Paraná, los 4,70 metros sirven para orientar el monitoreo y la preparación de medidas preventivas en los sectores bajos cercanos a la costa.

El umbral de evacuación es una referencia distinta y está fijado en cinco metros para la capital entrerriana. Con el registro de las 10, faltaban 26 centímetros para llegar a esa marca.

La altura publicada por Prefectura corresponde a la escala del puerto. El impacto sobre calles, viviendas o instalaciones ribereñas depende de la elevación y las condiciones de cada sector, por lo que el dato del hidrómetro debe leerse junto con la situación en la costa.

Cómo estaba el río en otros puertos entrerrianos

En La Paz, Prefectura registró 6,02 metros a las 10, por encima de su umbral de alerta de 5,80. La altura se mantuvo sin cambios respecto de las 8 y el organismo la clasificó como estacionaria.

A esa misma hora, Hernandarias alcanzó los 5,50 metros, la marca de alerta de ese puerto. Diamante y Victoria presentaban tendencia creciente en sus lecturas de medianoche, con 4,99 y 4,16 metros, respectivamente, todavía por debajo de sus referencias locales.

En la costanera de Paraná, una recorrida de Elonce constató el viernes la acumulación de camalotes arrastrados por la corriente, especialmente en la dársena del puerto. Allí se observaron medidas para limitar el ingreso de vegetación flotante a algunos sectores.