Caso Orrico: sigue en libertad y la madre de dos víctimas advirtió que “la injusticia también enferma”

Juan Enrique Ruiz Orrico busca que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise su condena.

Lorena Dubini, madre de dos de las cuatro víctimas de la tragedia vial de la Ruta 39, volvió a reclamar que Juan Enrique Ruiz Orrico cumpla en prisión la condena de cinco años y ocho meses por el siniestro ocurrido el 20 de junio de 2024. En diálogo con Elonce, la mujer describió el desgaste emocional que atravesaron las familias desde la muerte de sus seres queridos y cuestionó que el exfuncionario provincial continúe en libertad mientras su defensa busca recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

La madre de Brian y Lucas vinculó el reclamo judicial con las consecuencias que la tragedia provocó en la salud mental de los familiares. En ese sentido, sostuvo que la falta de una respuesta definitiva sobre el cumplimiento de la pena profundizó el sufrimiento de quienes perdieron a sus hijos, hermanos y padres.

“La justicia también enferma. Aparte de cargar con el dolor de no ver a nuestros gurises, tenemos que estar peleando contra todo esto”, expresó Dubini, quien insistió en que las cuatro familias necesitan una respuesta judicial.

El reclamo por la libertad de Ruiz Orrico

Durante la entrevista, Dubini recordó que Ruiz Orrico recibió una condena de cinco años y ocho meses de prisión por el siniestro que provocó la muerte de cuatro trabajadores de Basavilbaso. Sin embargo, cuestionó que todavía no se haya concretado su encarcelamiento.

“Todavía sigue en libertad. Ya llevamos dos años y cuatro meses reclamando esto. Lamentablemente, no somos escuchados”, manifestó.

La mujer también se refirió a los recursos judiciales presentados por la defensa del exfuncionario y expresó su disconformidad con la posibilidad de continuar el proceso ante la Corte Suprema.

“Fueron cuatro vidas las que se llevó. Va a cumplir cinco años y ocho meses en la cárcel, nada más. Eso habla de una gran injusticia”, sostuvo.

Dubini consideró que el tratamiento judicial del caso evidenció diferencias respecto de las posibilidades que tienen otros ciudadanos.

“Si Brian se hubiese cruzado de carril, estaría detenido, condenado y cumpliendo prisión en un penal como cualquier otro ciudadano. Entonces, ahí empezamos a hablar de privilegios”, afirmó.

“La condena está firme, ¿por qué no está detenido?”

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista se produjo cuando la madre cuestionó la situación procesal del exfuncionario y reclamó explicaciones sobre los motivos por los que permanece en libertad.

“La condena está firme, ¿por qué no está detenido? ¿Quién me explica por qué no está preso? Una vez preso, él puede seguir apelando a la Corte Suprema”, expresó.

En ese marco, aclaró que Ruiz Orrico no se encontraba bajo prisión domiciliaria, sino sujeto a medidas de coerción.

“Él no tiene prisión domiciliaria. Lo único que tiene son medidas de coerción”, puntualizó.

La entrevistada también sostuvo que la situación judicial profundizó el sentimiento de desamparo de los familiares y reiteró que su reclamo no busca otra cosa que el cumplimiento de la pena impuesta.

“Yo no quiero odiar a nadie. No pido nada más que él vaya preso”, aseguró.

Las afirmaciones sobre la firmeza de la condena y los recursos pendientes corresponden a la interpretación expresada por Dubini durante la entrevista y requieren distinguirse de las resoluciones judiciales que determinen la situación procesal definitiva.

El impacto emocional de la tragedia en las familias

La entrevista también permitió conocer cómo transcurrió la vida de Dubini después de perder a sus dos hijos. La mujer explicó que recibió asistencia psicológica y psiquiátrica durante el proceso judicial, aunque posteriormente decidió interrumpir el tratamiento.

Según relató, pudo acceder a esa atención gracias al acompañamiento de personas de su entorno laboral, pero advirtió que otros familiares enfrentaron dificultades para conseguir turnos con profesionales de salud mental.

“En lo emocional, gracias a que una tiene gente conocida que le tiende una mano, pude hacer tratamiento psicológico y psiquiátrico durante el juicio”, contó.

También mencionó que la madre de otra de las víctimas debió trasladarse a otra localidad para recibir atención, debido a las dificultades para acceder a consultas.

“No estoy en paz. A mí lo que me mantiene de pie es el pedido de justicia para ellos, porque se merecen justicia como cualquier otro”, manifestó.

Dubini recordó que había asumido ese compromiso con sus hijos y que, desde entonces, convirtió el reclamo judicial en una parte central de su vida cotidiana.

El acompañamiento entre las cuatro familias

La madre explicó que las familias de las víctimas mantienen un contacto permanente y se acompañan durante los momentos de mayor angustia.

“A veces son las dos o tres de la mañana y me llega un WhatsApp: ‘Hoy lo extraño más, hoy me pasan cosas’. La cabeza de uno no es la misma, la vida de uno no es la misma”, relató.

Según describió, aunque ella asumió un papel visible en los reclamos públicos, detrás de cada presentación y manifestación existen otras familias que atraviesan el duelo de diferentes maneras.

“En lo personal, soy la que lleva adelante este pedido de justicia, pero son cuatro familias que están detrás mío, que también están procesando todo este duelo”, explicó.

También destacó que sus familiares cercanos representan un sostén fundamental para continuar adelante. Mencionó especialmente a su hijo Diego, sus hermanos y sus nietos.

“No es fácil estar de pie peleando por un derecho que nos corresponde a todos los ciudadanos”, señaló.

El dolor de los hijos que quedaron sin sus padres

Otro de los aspectos más sensibles de su testimonio estuvo relacionado con los niños que perdieron a sus padres en la tragedia.

Dubini recordó que Brian dejó un hijo que tenía apenas dos años cuando ocurrió el siniestro y que actualmente tiene cuatro. Lucas también era padre.

“Hay cuatro familias y hay hijos detrás. Brian dejó un nene muy chiquito, de dos años, que hoy tiene cuatro. Luquitas también dejó un niño”, expresó.

La mujer explicó que los abuelos y demás familiares deben afrontar conversaciones difíciles con los chicos, especialmente cuando preguntan por sus padres o atraviesan momentos importantes de su crecimiento.

“¿Cómo le decís que su papá no lo abandonó, que a su papá lo obligaron a irse?”, planteó.

Como ejemplo, recordó la finalización de la escuela primaria de uno de sus nietos, una celebración en la que su padre no pudo estar presente.

“Mi nieto terminó la escuela primaria. Brian no pudo pedirle permiso a nadie. Nosotros tuvimos que decirle a ese nene que papá iba a estar orgulloso de él, donde fuera que estuviera”, relató.

“Debería estar abrazando a mis hijos en paz”

El contacto con Elonce surgió a partir de una invitación que Dubini recibió para participar de una charla comunitaria sobre salud mental en Basavilbaso.

Si bien inicialmente se hizo referencia a su participación en la actividad, la mujer aclaró durante la entrevista que había recibido la invitación, pero que finalmente no asistió.

De todos modos, valoró que se generen espacios para hablar sobre salud emocional, prevención y acompañamiento, aunque pidió que también se contemplen las consecuencias que los procesos judiciales tienen sobre las víctimas y sus familiares.

“Está bien que se hagan charlas, pero no se olviden de que acá hay cuatro familias”, remarcó.

La mujer insistió en que el dolor por la ausencia de sus hijos se vio acompañado por el desgaste de sostener un reclamo judicial durante más de dos años.

“Eso también enferma, eso también juega en lo emocional. Yo debería estar abrazando y criando a mis hijos en paz, no haciendo esto que me obliga a hacer la injusticia que estamos sufriendo”, concluyó.