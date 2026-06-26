Tragedia vial en Ruta 39: madre de víctimas reclamó que Ruiz Orrico vaya preso

Los familiares de las víctimas de la tragedia vial en Ruta Provincial 39 volvieron a reclamar una respuesta de la Justicia y manifestaron su preocupación por la demora en la resolución de la Cámara de Casación de Concordia, cuya definición será determinante para que el exfuncionario Juan Ruiz Orrico, condenado por el choque fatal, comience a cumplir la pena de prisión.

A dos años de la tragedia ocurrida en el departamento Uruguay, Lorena Dubini, madre de Brian y Lucas Izaguirre, dos de los cuatro jóvenes fallecidos, expresó a Elonce la angustia que atraviesan las familias mientras esperan el fallo.

"Estamos a la espera de una respuesta de Casación. Tenían un plazo hasta el 21 de junio y ahora informaron que se tomarán una prórroga. Con la feria judicial, la resolución recién llegaría el 28 de julio. Seguimos regalándole privilegios al homicida", sostuvo.

La espera de la resolución

Dubini explicó que la sentencia ya fue dictada tras el juicio realizado este año y cuestionó que la revisión judicial continúe demorándose. "No sabría decir qué tienen que definir los tres vocales porque hubo un juicio, hubo pruebas, él se declaró culpable y un juez fijó una pena. No entiendo qué complejidad tiene este caso", afirmó.

En ese sentido, remarcó: "Ruiz Orrico estaba alcoholizado, conducía un vehículo del Estado, se cruzó de carril y mató a nuestros hijos, que iban a trabajar. ¿Qué más hay que analizar?".

La madre de las víctimas también cuestionó que los jueces Germán Dri, Clara Mondragón Psafundi y Alejandro Garrera Allende hayan argumentado la necesidad de un mayor tiempo para estudiar el expediente. "Hice una carta abierta para contestarles a los vocales. Para ellos es tiempo para leer un expediente, pero mis hijos no eran un expediente, eran seres humanos", expresó.

"Seguimos sintiendo privilegios"

Dubini sostuvo que durante todo el proceso judicial sintieron que Ruiz Orrico recibió un trato diferente al de otros imputados en causas similares. "En casos parecidos, incluso con menos víctimas, los responsables quedaron detenidos desde el primer momento. Este señor lleva más de dos años en libertad. Solo tiene prohibido conducir, pero puede hacer su vida normalmente", cuestionó.

Pese al desgaste emocional, aseguró que mantiene la esperanza de que finalmente se haga justicia. "La esperanza sigue estando. Lo único que quiero es que la Justicia me dé una respuesta y no saque lo peor de uno. Esto desgasta emocional y físicamente", manifestó.

"No quiero que el amor que yo tengo por mis hijos se vea empañado por la bronca y la desigualdad ante la justicia", apuntó; al tiempo que remarcó: "No nos están respetando el derecho a tener justicia".

La expectativa de una prisión efectiva

La mujer explicó que, si la Cámara de Casación de Concordia confirma la sentencia, el expediente regresará al Tribunal de Concepción del Uruguay para ordenar la detención del condenado.

"Sería la segunda vez que se rechaza el planteo de la defensa. Si Casación confirma la condena, volverá al Tribunal y allí se dictará la detención de Orrico", indicó.

Ese es, justamente, el objetivo que reclaman las familias de las víctimas. "Es lo único que me mantiene de pie", resumió.

Tragedia vial en Ruta 39: familiares de víctimas reclamaron definición judicial para que Ruiz Orrico vaya a prisión

Además, insistió en que la demora judicial profundiza el dolor que atraviesan desde junio de 2024. "El mes de junio es muy difícil para mí. Brian hubiera cumplido 33 años, pasó el Día del Padre y nosotros, en lugar de comprar regalos, fuimos a llevar flores al cementerio. La Justicia genera mucho enojo porque sentimos que no respetan nuestro derecho a obtener justicia", expresó.

"No voy a bajar los brazos"

Dubini recordó que durante el juicio le pidió personalmente a Ruiz Orrico que la mirara a la cara. "Le dije que no aceptaba su perdón porque me parecía totalmente falso. Hoy las pruebas me siguen demostrando que tenía razón", relató.

También aseguró que continuará reclamando hasta obtener una resolución definitiva. "Antes de cerrar el cajón de mis hijos les prometí que quien los lastimó la iba a pagar. No voy a bajar los brazos. Si pretenden desgastarnos, se equivocan", afirmó.

Finalmente, destacó el acompañamiento de las demás familias de las víctimas y sostuvo que el reclamo continuará hasta que la condena quede firme. "Nos abrazamos en cada cachetazo que recibimos. Solo queremos justicia para nuestros hijos", concluyó.

Cabe recordar que Juan Ruiz Orrico fue condenado en marzo de este año por el choque ocurrido sobre la Ruta Provincial 39, en el que murieron Brian y Lucas Izaguirre, Axel Rossi -todos de Basavilbaso- y Leandro Almada, oriundo de Rosario del Tala.

Además de la pena de prisión, recibió una inhabilitación especial para conducir vehículos por nueve años, aunque la ejecución efectiva de la condena permanece supeditada a la resolución de Casación.