Se cumplen dos años de la tragedia que involucra a Orrico, en la que murieron cuatro jóvenes

Este sábado se cumple el segundo aniversario del trágico accidente en la Ruta 39

Este sábado 20 de junio se cumplen dos años del trágico siniestro vial protagonizado por el ex funcionario provincial Juan Ruiz Orrico, que terminó con la vida de cuatro jóvenes y dejó una profunda marca en la comunidad de Basavilbaso y la región.

El hecho ocurrió en la madrugada de 2024, cuando Orrico, al mando de un Volkswagen Passat oficial, invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Chevrolet Corsa en el que viajaban las víctimas, quienes se dirigían a trabajar al Frigorífico Fadel de Pronunciamiento.

Como consecuencia del choque fallecieron en el acto Brian y Lucas Izaguirre, Axel Rossi —todos de Basavilbaso— y Leandro Almada, oriundo de Rosario del Tala.

El juicio

Tras una extensa investigación penal preparatoria, a cargo del fiscal Eduardo Santo, el caso llegó a juicio. El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, con el voto del juez Darío Crespo, condenó a Orrico a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de “homicidio culposo agravado por el nivel de

alcoholemia y por la cantidad de víctimas”.

Sin embargo, la sentencia aún no se encuentra firme. La defensa del ex funcionario apeló el fallo ante la Cámara de Casación de Concordia, que ahora debe resolver si confirma la condena o introduce modificaciones.

Cuatro familias esperan justicia

En este contexto, los familiares de las víctimas atraviesan el segundo aniversario con dolor, pero también con expectativas. Lorena Dubini, madre de Brian y Lucas Izaguirre, expresó que aguardan una resolución que ratifique la pena: consideran que sería un paso clave para alcanzar el denominado “doble conforme”, requisito necesario para avanzar hacia la ejecución definitiva de la condena.

Además, la familia ha manifestado preocupación por la demora en el proceso judicial y por la posibilidad de que el condenado eluda a la Justicia. Durante la causa, la querella había advertido sobre riesgos de fuga, señalando incluso que Orrico “podría escapar en un barco de ultramar como polizón desde el puerto de Concepción del Uruguay”, en alusión a sus contactos.

Familiares, amigos y vecinos realizarán distintas actividades conmemorativas para recordar a los jóvenes fallecidos y renovar el pedido de justicia.

Mientras tanto, todas las miradas están puestas en la Cámara de Casación, que tiene como plazo estimado para expedirse hasta el lunes 22 de junio. Su decisión será determinante para el futuro judicial de Orrico y para las familias que, a dos años de la tragedia, continúan reclamando una respuesta definitiva.