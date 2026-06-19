Histórico: 2027 tendrá una semana de solo dos días hábiles y un descanso de cinco días

La Semana Santa 2027 estará marcada por una particular combinación de feriados y días no laborables que reducirá la actividad laboral a solo dos jornadas durante toda la semana. La cercanía entre el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y las celebraciones religiosas de Pascua dará lugar a una de las semanas más cortas del calendario laboral argentino.

La situación se producirá porque el feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia caerá el miércoles 24 de marzo de 2027, mientras que el Viernes Santo será el viernes 26 de marzo de 2027. Entre ambas fechas se ubicará el Jueves Santo, considerado día no laborable.

De esta manera, la semana comprendida entre el lunes 22 de marzo de 2027 y el domingo 28 de marzo de 2027 tendrá únicamente dos días hábiles: el lunes 22 de marzo y el martes 23 de marzo.

Una semana atípica en el calendario argentino

Tras esas dos jornadas laborales llegará el feriado nacional del miércoles 24 de marzo, en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Luego será el turno del jueves 25 de marzo, jornada considerada día no laborable por Jueves Santo.

A continuación, el viernes 26 de marzo será feriado nacional por Viernes Santo, una fecha vinculada a la conmemoración de la muerte de Jesucristo dentro de la tradición cristiana.

El esquema se completará con el sábado 27 de marzo y el domingo 28 de marzo, cuando se celebrará la Pascua, conformando así un período de descanso que podría extenderse durante cinco días para muchos trabajadores.

Cómo quedará conformada la semana

El calendario de esa semana será el siguiente:

Lunes 22 de marzo de 2027: día hábil.

Martes 23 de marzo de 2027: día hábil.

Miércoles 24 de marzo de 2027: feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 25 de marzo de 2027: día no laborable por Jueves Santo.

Viernes 26 de marzo de 2027: feriado nacional por Viernes Santo.

Sábado 27 de marzo de 2027.

Domingo 28 de marzo de 2027: celebración de Pascua.

La particularidad de este calendario podría favorecer el movimiento turístico, ya que la Semana Santa suele ubicarse entre los períodos de mayor circulación de viajeros dentro del país.

Qué pasa con quienes trabajan durante esos días

La legislación laboral establece diferencias entre los feriados nacionales y los días no laborables. En el caso de los feriados del 24 de marzo y del 26 de marzo, los trabajadores que deban prestar servicios tendrán derecho a percibir una remuneración equivalente al doble de su salario habitual por esa jornada.

Por el contrario, el 25 de marzo, al tratarse de un día no laborable, el empleador tendrá la facultad de decidir si la actividad se desarrolla normalmente o si se suspende.

En esos casos, quienes trabajen durante el Jueves Santo cobrarán su remuneración habitual, sin el adicional previsto para los feriados nacionales. Habitualmente, durante los días no laborables se suspenden las clases, la actividad bancaria y buena parte de la atención en organismos públicos, aunque cada sector puede adoptar disposiciones particulares.