Qué feriados hay en junio y cuándo se celebra el día del Padre en Argentina

Si bien este mes hay dos fechas que contemplan feriados, una es inamovible y cae sábado. Además en junio se festeja el día del Padre, que este año será el domingo 21 de junio.
Tras los feriados de mayo, el sexto mes del año trae otras fechas que seguirán con la seguidilla de fines de semana largos.
Entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio habrá un fin de semana largo, ya que el feriado del 17 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes se traslada al lunes 15, formando así, un descanso de tres días.
Además, esa misma semana habrá otro feriado, el día 20, producto del Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano. Pero se trata de un feriado inamovible y este año cae sábado por lo que no habrá un día de descanso adicional.
Qué se conmemora el 17 de junio
El 17 de junio se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, quien fue un militar y político que luchó en el Norte por la independencia de la Argentina.
El caudillo y líder popular oriundo de Salta cumplió un rol fundamental tanto en las guerras civiles como en la Guerra Gaucha para mantener al territorio argentino libre de invasiones realistas. Además, tuvo un papel fundamental en la lucha contra las ofensivas inglesas.
Los feriados que quedan en el año
Julio
Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)
Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos
Agosto
Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (feriado trasladable)
Septiembre
Sin feriados nacionales. En Entre Ríos es feriado el martes 29 de septiembre, día de San Miguel, patrono de la provincia.
Octubre
Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
Noviembre
Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20)
Diciembre
Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos
Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)
Día del Padre
El Día del Padre es una de las celebraciones familiares más importantes del calendario argentino. En 2026, la fecha se celebrará el domingo 21 de junio, ya que en se conmemora tradicionalmente el tercer domingo de junio, una modalidad que comparte con numerosos países del mundo.
La tradición tiene origen en Estados Unidos y se remonta a comienzos del siglo XX.
Sonora Smart Dodd, una mujer que quiso homenajear a su padre, un veterano de guerra que había criado solo a sus hijos tras la muerte de su esposa, fue la impulsora de la iniciativa.
Así, la primera celebración tuvo lugar en junio de 1910 en la ciudad de Spokane, en el estado de Washington. Con el paso de las décadas, la costumbre se extendió por todo Estados Unidos hasta que fue reconocida oficialmente.
En 1972, el presidente estadounidense Richard Nixon estableció de manera definitiva el tercer domingo de junio como Día del Padre en ese país.
La fecha fue adoptada posteriormente por gran parte de América Latina, incluida Argentina.