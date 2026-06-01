Advertencia de PAMI por cobros médicos indebidos: qué prácticas no deben pagarse

PAMI lanzó una nueva advertencia dirigida a jubilados y pensionados por la aparición de cobros médicos irregulares detectados en distintos puntos del país. El organismo recordó que las prestaciones incluidas dentro de la cobertura oficial no deben tener cargos adicionales ni pagos complementarios exigidos directamente a los afiliados.

La obra social explicó que los jubilados solamente deben presentar la credencial vigente y el DNI para acceder a la atención médica contemplada dentro del sistema.

La advertencia apareció después de reiteradas denuncias vinculadas a pedidos de dinero para acceder a consultas, estudios médicos y prácticas incluidas dentro de la cartilla oficial de PAMI.

Qué prestaciones no pueden cobrarse aparte

Desde el organismo remarcaron que clínicas, sanatorios y profesionales adheridos aceptan condiciones contractuales que impiden cobrar diferencias arancelarias por servicios ya cubiertos.

Entre las prestaciones que no deben tener cargos adicionales aparecen las consultas médicas, estudios de diagnóstico, atención ambulatoria, prácticas clínicas, especialidades médicas y atención odontológica incluida dentro de la cobertura.

Además, PAMI aclaró que tampoco corresponde exigir bonos contribución, plus médicos ni cargos administrativos vinculados con turnos o atención médica financiada por el sistema.

PAMI.

El organismo recordó que el esquema actual de cobertura contempla atención clínica, internaciones, medicamentos, rehabilitación, programas preventivos y diagnóstico por imágenes, entre otras prestaciones.

Crecieron las denuncias de jubilados

En los últimos meses, distintas asociaciones de jubilados venían advirtiendo sobre situaciones vinculadas con cobros indebidos en consultorios y centros médicos.

Muchos reclamos estuvieron relacionados con pedidos de dinero para acceder a turnos, completar estudios o realizar consultas incluidas dentro de la cartilla oficial de PAMI.

La obra social señaló además que algunas irregularidades aparecen cuando los afiliados concurren a prestadores que no integran formalmente el sistema habilitado.

Por ese motivo, recomendaron verificar previamente si el profesional o centro médico figura dentro de la cartilla oficial antes de solicitar atención.

Cómo denunciar cobros irregulares

Ante cualquier pedido de dinero no autorizado, PAMI pidió a los afiliados realizar la denuncia de manera inmediata a través de los canales oficiales habilitados.

Los jubilados pueden efectuar reclamos mediante la línea telefónica 138 PAMI Escucha, delegaciones presenciales, la aplicación móvil, el sitio web oficial y los canales digitales del organismo.

Además, recomendaron conservar comprobantes, órdenes médicas, mensajes y cualquier documentación vinculada al cobro denunciado, ya que esa información puede ser requerida durante las investigaciones administrativas.