Gran Hermano: La Bomba Tucumana abandonó la casa y regresó otra jugadora a quien habían expulsado

Gladys La Bomba Tucumana abandonó Gran Hermano por decisión propia y mediante un golden ticket, Sol Abraham, a quien la producción había expulsado, regresó a la casa.
La participante Solange "Sol" Abraham regresó este domingo a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada y sorprendió a los jugadores que continúan en competencia. Su reingreso se produjo mediante un golden ticket por la puerta giratoria, apenas segundos después de la salida voluntaria de Gladys La Bomba Tucumana.
La cantante de cumbia decidió abandonar el reality tras 35 días de convivencia. Durante su despedida explicó los motivos de su determinación y se mostró emocionada al dirigirse a sus compañeros.
"Gran Hermano, agradezco un montón esta oportunidad, pero no la estoy pasando bien, no puedo... Estoy agradecida de esta experiencia hermosa y haber podido conocer gente y también a mí. Pero hasta acá llegué, no tengo la fortaleza para seguir acá", expresó Gladys antes de dejar la casa.
La despedida de La Bomba y el regreso de Sol
Antes de cruzar la puerta de salida, la artista recibió el afecto de los participantes y dejó un último mensaje para sus compañeros de juego.
"Gracias a todos. Los quiero, pásenla lindo. ¡Jueguen", manifestó la cantante en su despedida.
Apenas se concretó su salida, Sol Abraham volvió a ingresar al reality, que en las últimas semanas estuvo marcado por numerosos ingresos, regresos y abandonos. Su retorno generó reacciones diversas dentro de la casa.
Entre quienes celebraron su vuelta se destacaron Cinzia Francischiello y el exfutbolista Brian Sarmiento, quienes la recibieron con abrazos y muestras de afecto. En contraste, Andrea del Boca y Yisela "Yipio" Pintos evitaron saludarla al momento de su ingreso.
La estrategia de Sol para esta nueva etapa
Pese a las diferencias que mantuvieron anteriormente, Emanuel Di Gioia optó por recibirla cordialmente. Además, los nuevos participantes que ingresaron después de su salida le dieron una cálida bienvenida.
Minutos más tarde, Sol explicó en el confesionario cuál será su postura durante esta nueva etapa dentro del juego.
"Acá vengo a desordenar todo un poco. Me van a ver con actitudes chocantes o soberbias, pero es estrategia cien por cien. Necesito que lo sepas vos, Gran Hermano, y toda la gente... Voy a honrar mi lugar en esta casa", aseguró.
Con la salida de Gladys La Bomba Tucumana y el regreso de Sol Abraham, actualmente permanecen 23 jugadores en competencia dentro de Gran Hermano: Generación Dorada.
Gala de eliminación este lunes
La tensión continuará este lunes 1 de junio, cuando se lleve a cabo una nueva gala de eliminación desde las 22.15.
Los participantes que comenzaron la semana en placa son Brian Sarmiento, Leandro Nigro, Tamara Paganini, Tatiana "Tati" Luna y "Titi" Tcherkaski, quienes buscarán mantenerse en la competencia en una nueva instancia decisiva del reality.