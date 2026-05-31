Chiche Gelblung reapareció y opinó sobre el crimen de Agostina Vega: “¿Cómo pueden matar a una nena?”

El periodista sigue internado por una descompensación y se refirió al crimen que conmueve al país

El periodista Chiche Gelblung reapareció públicamente desde su internación en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece en terapia intensiva desde hace dos semanas tras sufrir una descompensación.

A través de una videollamada con el programa Infama, conducido por Marcela Tauro, el histórico comunicador se mostró consciente y al tanto de la actualidad, expresando su profunda preocupación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

“¿Cómo puede ser que en este país maten a una nena?”, fue una de las frases que, según relataron en el programa, expresó Gelblung durante la charla, evidenciando su conmoción por el caso que generó impacto a nivel nacional.

El contacto desde terapia intensiva

El contacto se dio de manera espontánea, luego de que el periodista Pablo Layus le escribiera para conocer su estado de salud. Gelblung respondió con una videollamada en la que, además de tranquilizar sobre su evolución, se interesó por las noticias del momento.

Desde el programa destacaron que, pese a su estado de salud, el periodista mantiene intacto su compromiso con la actualidad informativa. “Está consciente y hablando del caso que nos tuvo en vilo durante toda la semana”, señaló Tauro.

La internación de Gelblung se produjo tras una descompensación en su domicilio, lo que motivó su ingreso inmediato a terapia intensiva. Los médicos también tuvieron en cuenta antecedentes recientes, entre ellos un accidente doméstico que le provocó un hematoma en el rostro.

En los últimos meses, el periodista de 82 años atravesó varios episodios de salud. Semanas atrás había sido sometido a la colocación de dos stents, y si bien había recibido el alta médica, decidió retomar rápidamente su actividad laboral, desoyendo las recomendaciones de reposo.

Actualmente, permanece bajo monitoreo médico y acompañado por su familia, mientras se aguardan nuevos reportes sobre su evolución.