Concordia recibió a pilotos europeos que recrean la ruta de Saint-Exupéry en el Raid Aéropostale

Concordia fue escenario este sábado de una visita internacional cargada de historia y simbolismo, con la llegada del Raid Latécoère-Aéropostale, una travesía aérea que recrea el histórico recorrido del Correo Aéreo Francés.

Cuatro aeronaves tripuladas por pilotos provenientes de Francia y Suiza arribaron al Aeropuerto “Comodoro Pierrestegui”, en el marco de esta experiencia que busca mantener viva la memoria de los pioneros de la aviación, entre ellos Antoine de Saint-Exupéry.

Foto: Municipalidad de Concordia

Durante su estadía, los aviadores visitaron el emblemático Castillo San Carlos, sitio estrechamente ligado a la historia del autor de El Principito y también de la obra Tierra de Hombres. Allí fueron recibidos por el intendente Francisco Azcué, junto a representantes de distintas colectividades y de la Alianza Francesa.

Foto: Municipalidad de Concordia

Carlos Rendo, coordinador de la travesía, destacó que el objetivo del raid es “volar todas las rutas de la Aéropostale”, remarcando que Concordia forma parte del histórico trayecto que unía Buenos Aires con Paraguay. Además, subrayó la importancia de recuperar vestigios y visitar sitios emblemáticos vinculados a esa etapa de la aviación.

Por su parte, el intendente Azcué señaló que esta ruta “es parte de nuestra identidad y nuestra historia”, recordando el paso de Saint-Exupéry por la ciudad y su influencia en una de las obras literarias más leídas del mundo.

Una travesía que une historia, cultura y aviación

El Raid Latécoère-Aéropostale es impulsado por el Pierre-Georges Latécoère Aeroclub, una asociación sin fines de lucro creada en 2008 con el objetivo de conectar personas a través de la aviación y mantener viva la memoria de las históricas líneas Latécoère y Aeropostal.

Foto: Municipalidad de Concordia

La iniciativa, que convoca a entusiastas de la aviación de distintos países, combina recorridos históricos con actividades culturales, solidarias y ambientales, consolidándose como un puente entre el pasado y el presente de la aviación mundial.