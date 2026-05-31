Salarios de junio 2026: qué trabajadores cobran aumento y aguinaldo y quiénes lideran el ranking salarial

El mes de junio llega con una combinación clave para los trabajadores argentinos: aumentos salariales acordados en paritarias y el cobro del medio aguinaldo. Sin embargo, el escenario vuelve a evidenciar una marcada desigualdad entre sectores.

En promedio, los incrementos salariales rondaron el 3,8%, aunque muchos acuerdos continúan ubicándose por debajo de la inflación, lo que mantiene la presión sobre el poder adquisitivo.

Los sectores con mejores salarios

Entre los gremios mejor posicionados aparecen los petroleros, farmacéuticos y bancarios, con ingresos que superan ampliamente los $2 millones mensuales.

Los trabajadores petroleros de Vaca Muerta lideran el ranking, con salarios cercanos a los $3,9 millones. En tanto, farmacéuticos y bioquímicos alcanzan básicos superiores a los $3,5 millones, mientras que los bancarios tienen un salario inicial por encima de los $2,3 millones.

También se destacan los trabajadores del seguro, con categorías jerárquicas que superan los $3 millones, y el sector sanidad, donde los profesionales llegan a más de $3 millones mensuales.

Gremios con aumentos moderados

Otros sectores acordaron subas más moderadas. Camioneros cerró una paritaria del 10,1% escalonada hasta agosto, mientras que los choferes de colectivos tienen salarios iniciales superiores a los $2 millones con ajustes cercanos al 1,6%.

En comercio, uno de los sectores más numerosos, los trabajadores cobrarán un aumento del 5% trimestral junto con un bono extraordinario, llevando los salarios a un rango cercano a $1,3 millones.

Los estatales y docentes, en tanto, percibirán incrementos más bajos, con subas en torno al 1,5%, a la espera de nuevas negociaciones.

Sectores más rezagados

Actividades como la construcción, el empleo rural y el trabajo doméstico continúan con ingresos más bajos o con paritarias demoradas.

Las empleadas domésticas, por ejemplo, perciben salarios desde unos $424.000 mensuales, mientras que los trabajadores rurales superan apenas el millón de pesos en muchas categorías.

Tensión sindical y negociaciones abiertas

El contexto también muestra conflictos en distintos sectores. La industria metalúrgica atraviesa una crisis interna tras la anulación de elecciones en la UOM, mientras que los aceiteros iniciaron medidas de fuerza tras rechazar una propuesta salarial sin aumentos.

Además, varios gremios mantienen abiertas sus negociaciones y prevén revisiones durante junio, en función de la evolución de la inflación.