ANSES en junio: así quedaron las nuevas escalas para AUH y SUAF

ANSES en junio aplicará una actualización en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), luego de confirmarse el ajuste del 2,6% derivado del último índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La medida impactará en millones de beneficiarios de todo el país y forma parte del mecanismo de movilidad mensual implementado por el organismo previsional para actualizar las prestaciones sociales y familiares de acuerdo con la evolución de los precios.

Además del incremento en los haberes, la Administración Nacional de la Seguridad Social definió las nuevas escalas de ingresos y los topes que determinarán quiénes podrán acceder a los beneficios durante junio de 2026.

Cuánto cobrarán los beneficiarios de AUH

De acuerdo con los valores oficializados, la Asignación Universal por Hijo alcanzará un monto bruto de $144.959,44 por cada hijo para la mayor parte del país.

Foto: Archivo Elonce.

Sin embargo, como ocurre habitualmente, los titulares percibirán de manera directa el 80% de ese importe, mientras que el 20% restante permanecerá retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, documento que acredita controles sanitarios, vacunación y asistencia escolar.

El mismo valor bruto de $144.959,44 se aplicará para quienes perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE), otra de las prestaciones administradas por el organismo nacional.

Complementos alimentarios

Los beneficiarios de la AUH continuarán recibiendo además otros programas complementarios destinados a reforzar los ingresos de los hogares con menores.

Entre ellos se encuentran la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, beneficios que se acreditan de manera automática junto con la asignación principal y buscan fortalecer el acceso a productos esenciales de alimentación.

Foto: Archivo Elonce.

La integración de estas prestaciones permite que numerosas familias reciban un ingreso total superior al monto correspondiente exclusivamente a la asignación universal.

Cómo quedan los valores del SUAF

En el caso del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que alcanza a trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de prestaciones por desempleo, también se aplicará el incremento del 2,6%.

Para el primer tramo de ingresos familiares, la asignación por hijo ascenderá a $72.487,93 durante junio, de acuerdo con las escalas actualizadas por el organismo.

Al mismo tiempo, se modificaron los límites de ingresos individuales y del grupo familiar, con el objetivo de adecuar los parámetros a la evolución de los salarios y evitar que trabajadores queden excluidos del sistema por actualizaciones salariales recientes.

Requisitos y control de datos

Desde ANSES recordaron que es fundamental mantener actualizada toda la información personal y familiar registrada en la base de datos del organismo.

Foto: Archivo Elonce.

Las auditorías periódicas realizadas por el sistema permiten verificar vínculos familiares, ingresos declarados y posibles incompatibilidades con otros beneficios sociales.

Por ese motivo, los titulares pueden consultar su situación, actualizar información y verificar la categoría asignada a través de los canales digitales oficiales utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Calendario de pagos de junio

El cronograma de pagos para AUH y SUAF comenzará el lunes 8 de junio con los titulares cuyos DNI finalicen en 0.

Posteriormente, continuarán los pagos de manera escalonada hasta el 22 de junio, fecha en la que cobrarán los beneficiarios con documentos terminados en 9.