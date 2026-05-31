Casi seis de cada diez actividades perdieron empleo registrado durante la gestión Milei

REDACCIÓN ELONCE
Un informe basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo reveló que el 59% de las actividades privadas redujo personal formal desde noviembre de 2023. Construcción e industria encabezaron las mayores pérdidas de puestos laborales.
La caída del empleo registrado en Argentina alcanzó a casi seis de cada diez actividades económicas privadas desde el inicio de la gestión de Javier Milei, según un análisis realizado por la red de profesionales Misión Productiva sobre datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
El relevamiento mostró que 554 de las 948 actividades privadas analizadas redujeron su cantidad de trabajadores formales entre noviembre de 2023 y febrero de 2026. En términos porcentuales, esto representa el 59% de los subsectores económicos relevados, excluyendo a la administración pública.
Los datos reflejaron un impacto extendido sobre gran parte del entramado productivo argentino y evidenciaron que la pérdida de empleo dejó de concentrarse únicamente en sectores tradicionalmente sensibles a los ciclos económicos.
Construcción e industria, entre los sectores más afectados
La construcción encabezó el ranking de actividades con mayores pérdidas laborales. Según el informe, el sector eliminó 81.295 puestos de trabajo registrados durante el período analizado, en un contexto marcado por la fuerte desaceleración de la obra pública y privada.
La industria manufacturera ocupó el segundo lugar entre los rubros más afectados, con una reducción de 76.556 empleos formales. Se trata de uno de los sectores con mayor capacidad para generar valor agregado y empleo de calidad dentro de la economía argentina.
También registraron caídas significativas los servicios de transporte y almacenamiento, con 61.107 puestos menos; los servicios profesionales, científicos y técnicos, que perdieron 25.449 trabajadores; y la intermediación financiera y los seguros, que redujeron sus plantillas en 12.089 empleos.
Los sectores que lograron crecer
A contramano de la tendencia general, algunas actividades consiguieron incrementar la cantidad de trabajadores registrados durante el mismo período, publicó Clarín.
El sector conformado por agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca lideró la generación de empleo formal con la incorporación de 17.351 trabajadores. Muy cerca se ubicaron los servicios de salud humana y asistencia social, que sumaron 17.259 puestos.
Por su parte, los servicios de alojamiento y gastronomía incorporaron 8.959 trabajadores registrados, mientras que el sector educativo registró un crecimiento de 7.858 empleos formales.
El desafío de recomponer el empleo formal
Los analistas señalaron que el comportamiento del mercado laboral no evidencia un proceso de reemplazo efectivo entre sectores en declive y actividades en expansión.
Según la evaluación de Misión Productiva, la generación de empleo en los rubros que crecieron resultó insuficiente para compensar la magnitud de las pérdidas registradas en construcción, industria y servicios. Por ese motivo, descartaron la existencia de una dinámica de “destrucción creativa” que permita absorber rápidamente a los trabajadores desplazados.
El informe concluyó que esta contracción transversal implica una pérdida de capacidades productivas cuya recuperación demandará varios años. Además, advirtió que muchos trabajadores que salen del empleo formal terminan migrando hacia actividades informales o cuentapropistas, un fenómeno que impacta sobre la productividad y limita las posibilidades de crecimiento sostenido de la economía argentina.