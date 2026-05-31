Fatal accidente en Ruta Provincial 32: camioneta chocó a hombre que pedía ayuda tras despiste

Un hombre murió en un fatal accidente de tránsito en Ruta Provincial 32 durante la madrugada de este domingo, a la altura del kilómetro 79, en el tramo que une las localidades de María Grande y Sosa, en Paraná Campaña.

La víctima había protagonizado previamente un despiste y se encontraba sobre la calzada pidiendo ayuda cuando fue atropellada por una camioneta que circulaba por la zona.

Según las primeras informaciones brindadas por fuentes policiales, el conductor de una camioneta Honda CRV no logró advertir la presencia del hombre debido a la intensa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la ruta, se confirmó a Elonce.

El impacto fue de tal magnitud que la víctima falleció en el lugar, pese a los intentos de asistencia realizados tras el siniestro.

“A pocos metros del lugar del impacto fatal, se pudo visualizar otro vehículo entre los pastizales a la vera de la ruta y todo indicaría que la persona fallecida habría sufrido un despiste y se encontraba en la ruta para pedir asistencia”, señalaron fuentes policiales a Elonce.

La niebla habría sido un factor determinante

De acuerdo con los datos preliminares de la investigación, el hombre se encontraba solicitando auxilio luego de haber sufrido un despiste con su vehículo en cercanías del lugar donde posteriormente ocurrió el atropello, se indicó a Elonce.

Las condiciones meteorológicas eran adversas debido a la presencia de densos bancos de niebla, fenómeno sobre el que el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta violeta para Entre Ríos y otras provincias de la región.

En ese contexto, el conductor de la camioneta no habría tenido tiempo suficiente para divisar al peatón y realizar una maniobra evasiva que evitara la colisión.

Trabajaron peritos y personal de emergencias

Tras el hecho, efectivos policiales y personal de emergencias acudieron al lugar para asistir a los involucrados y resguardar la escena del accidente. Asimismo, se llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar con precisión la mecánica del siniestro y establecer las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.

La Ruta Provincial 32 permaneció parcialmente interrumpida durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas de investigación y el trabajo de los peritos judiciales.