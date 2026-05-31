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Belgrano eliminó a Gimnasia de Jujuy por penales y avanzó a octavos de la Copa Argentina

Venció por penales 4-2 a Gimnasia de Jujuy, luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario en el Estadio Único Madre de Ciudades.

31 de Mayo de 2026
Belgrano eliminó a Gimnasia de Jujuy
Belgrano eliminó a Gimnasia de Jujuy

Venció por penales 4-2 a Gimnasia de Jujuy, luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Belgrano de Córdoba logró una clasificación dramática a los octavos de final de la Copa Argentina tras vencer por penales 4-2 a Gimnasia de Jujuy, luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario en el Estadio Único Madre de Ciudades.

 

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski había comenzado en ventaja gracias al gol de Francisco González Metilli, pero el conjunto jujeño reaccionó rápidamente y dio vuelta el marcador con tantos de Martín Lazarte y Francisco Molina.

 

Cuando parecía que Gimnasia se quedaba con la victoria, Belgrano encontró el empate agónico en el final del partido a través de Emiliano Rigoni, llevando la definición a los doce pasos.

 

En la tanda de penales, el “Pirata” fue más efectivo y selló su clasificación a la siguiente ronda, donde enfrentará al ganador del cruce entre Racing y Defensa y Justicia.

 

Con este triunfo, Belgrano ratifica su gran presente tras consagrarse campeón del Torneo Apertura y continúa firme en la lucha por la Copa Argentina.

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