La “Noche de las Ciudades” reunió a El Pingo, Aldea María Luisa y Nogoyá en Casa de la Cultura

La Casa de la Cultura recibió a tres localidades y sus propuestas

La Casa de la Cultura de Paraná fue escenario de una nueva edición de la “Noche de las Ciudades”, un evento que ya se consolidó como un espacio clave para visibilizar la riqueza cultural de distintas localidades de Entre Ríos. En esta oportunidad, participaron las comunidades de El Pingo, Aldea María Luisa y Nogoyá, con una amplia variedad de propuestas artísticas, gastronómicas y productivas.

La actividad, que se realiza el último sábado de cada mes, volvió a convocar a vecinos y visitantes con una agenda diversa. “Sí, una nueva edición de la noche de las ciudades y en esta oportunidad, como todos los últimos sábados de cada mes, están presentes El Pingo, la localidad de Aldea María Luisa y Nogoyá”, destacó

Natalia Prado, coordinadora del programa.

Durante la jornada, el público pudo disfrutar de pintura en vivo, exposiciones de artistas plásticos, stands de emprendedores y artesanos, además de una nutrida oferta gastronómica. “Diferentes artistas plásticos han participado, así también como artesanos, emprendedores, gastronómicos y una hermosa presentación artística, musical que en breve la vamos a estar disfrutando en la sala”, agregó Prado.

La presentación de El Pingo

La intendenta Laura Rupp valoró la posibilidad de mostrar el trabajo local y destacó el impacto de la propuesta en el público. “La verdad que no ha quedado nada. Todo lo que es chacinado se ha dado a degustar, así que en buena hora”, expresó, al referirse a la respuesta de los asistentes.

En ese sentido, subrayó la importancia de estos espacios como vidriera para las economías regionales: “Para nosotros esto también es una vidriera que nos permite mostrar el trabajo que se lleva adelante en cada una de nuestras localidades”.

Además, adelantó una de las celebraciones más representativas de su comunidad: “Es una gran posibilidad también para promocionar lo que son nuestras fiestas locales, como es en el caso de la localidad del Pingo, la fiesta del guiso”.

El turno de Aldea María Luisa

La secretaria comunal, Gladis Salomón, resaltó la participación de artesanos y artistas locales: “Trajimos un artesano y también un pintor que tenemos. La verdad que sí, trabaja muy bien. Uno de los pocos sogueros que quedan en la provincia”.

La delegación también incluyó danza en vivo, con la presentación del ballet folclórico local. “Vamos a contar la parte artística con el ballet folclórico El Remanso”, indicó.

Asimismo, aprovecharon el evento para promocionar sus celebraciones: “Nos estamos preparando a full para el 11 de octubre que es nuestro aniversario y la inauguración de las piletas en el polideportivo municipal”.

Nogoyá y una amplia propuesta

La coordinadora Karina Clementín explicó: “En esta oportunidad hay un mix de muestra de los distintos actores culturales, por eso van a encontrar obras de arte en distintos estilos”.

Entre las exposiciones, se destacaron pinturas al óleo, esculturas, mosaicos, porcelana en frío y producciones de talleres culturales. “Tenemos 34 talleres activos en este momento. Pudimos traer un poquitito”, detalló.

La gastronomía también ocupó un lugar central, con productos típicos de la región. “Somos capital de la leche, así que también hay productos lácteos que son elaborados en la Escuela Agrotécnica La Carola”, explicó, junto con la presencia de panificados y elaboraciones artesanales.

En el plano artístico, la ciudad ofreció espectáculos musicales y teatrales, incluyendo la participación de coros y artistas locales. “Vamos a tener la participación de uno de los coros municipales como es la cantoría femenina”, señaló Clementín.

Además, remarcó la relevancia de este tipo de encuentros: “Yo creo que estos eventos hacen que la cultura pueda mostrarse. Nogoyá tiene muchísimo, tenemos muchas fiestas”.