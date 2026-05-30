“La gente tiene que tomar conciencia”: realizaron una limpieza comunitaria del río Paraná

La Municipalidad llevó adelante este sábado una nueva jornada de limpieza y saneamiento del río Paraná en el balneario Thompson, en una actividad articulada junto a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

La propuesta comenzó durante la tarde y reunió a estudiantes, personal universitario, organizaciones ambientales y distintas instituciones de la ciudad con el objetivo de promover la conciencia ambiental y fortalecer el cuidado del borde costero.

La actividad contó además con la participación de Rotary Club, Club de Leones, SUP Amigos del Río y A Remarla, escuela de kayak que trabaja habitualmente en acciones vinculadas a la preservación del entorno natural.

Estudiantes y vecinos participaron de la limpieza

Desde el lugar, Leila Vera, estudiante y personal administrativo de UADER, destacó el trabajo conjunto entre la universidad y el municipio para desarrollar este tipo de iniciativas vinculadas al cuidado del río Paraná.

“Es la primera jornada del año. Venimos trabajando en reforzar la presencia en el territorio y está buenísimo poder participar tanto estudiantes como personal administrativo de la facultad”, explicó.

Además, señaló que durante la actividad se entregaron bolsas, guantes y distintos elementos de protección para que quienes participaron pudieran recolectar residuos de manera segura.

“Hay mucho vidrio y elementos cortantes. También esto sirve para concientizar sobre las cosas que la gente tira”, sostuvo.

Por su parte, una estudiante que participó de la actividad remarcó la importancia de generar conciencia ambiental desde las instituciones educativas. “Me parece súper importante que las facultades participen para que la gente tome conciencia de que no hay que tirar basura y que hay que ser más responsables con el medio ambiente”, expresó.

El municipio destacó las obras de saneamiento

El secretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz, valoró la continuidad de estas jornadas de limpieza sobre la costa del río Paraná y recordó que ya se habían realizado actividades similares en años anteriores.

“Tenemos el propósito de trabajar en la limpieza y saneamiento del río. Este balneario se recuperó para la temporada de verano gracias a una obra muy importante”, señaló el funcionario.

Subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz. Foto: Elonce.

En ese sentido, explicó que las tareas de saneamiento realizadas en el Arroyo Las Viejas permitieron mejorar notablemente las condiciones ambientales de la playa Thompson.

“Se solucionaron problemas cloacales y desagües que llegaban al arroyo y contaminaban esta playa. Todo eso se saneó y actualmente seguimos trabajando en distintas obras para evitar que residuos terminen llegando al río”, indicó.

Buscan fortalecer la conciencia ambiental

Durante la jornada también se hizo hincapié en la necesidad de sostener acciones de concientización y participación ciudadana para preservar el principal recurso natural de la capital entrerriana.

Pérez Viecenz remarcó que muchos de los residuos encontrados en la costa provienen tanto de la propia ciudad como de zonas río arriba.

“Lo que limpiamos aquí es justamente la basura y residuos que se generan en la ciudad. También tenemos problemas que vienen desde otros lugares”, afirmó.

La actividad se extendió durante aproximadamente dos horas y media y estuvo acompañada por buenas condiciones climáticas, lo que permitió el trabajo coordinado de estudiantes, voluntarios y personal municipal sobre distintos sectores del balneario Thompson.

Desde la organización adelantaron además que la intención es continuar desarrollando este tipo de propuestas durante el año para fortalecer el compromiso ambiental y el cuidado permanente del río Paraná.