Emilia Mernes vuelve a Nogoyá para recibir el reconocimiento como "ciudadana ilustre"

Nogoyá se prepara para recibir este domingo a Emilia Mernes, quien llegará a su ciudad natal para recibir oficialmente el reconocimiento como ciudadana ilustre aprobado días atrás por el Concejo Deliberante local. La ceremonia se realizará desde las 16 en la Casa de la Cultura y se espera una importante convocatoria de vecinos y fanáticos de la cantante entrerriana.

La distinción fue impulsada por el municipio en reconocimiento a la trayectoria artística internacional de la cantante y al vínculo permanente que mantiene con la ciudad pese a su carrera en el exterior.

Sobre el tema habló Karina Clementín, coordinadora de Cultura, Turismo y Educación de Nogoyá, quien destacó el significado del reconocimiento para la comunidad. “Hace días atrás se sancionó la ordenanza donde se la declara ciudadana ilustre. Nos basamos en todos los premios obtenidos, sus trabajos y su trayectoria”, explicó a Elonce.

El reconocimiento y el vínculo de Emilia con Nogoyá

La funcionaria remarcó que uno de los aspectos valorados fue el fuerte vínculo que Emilia Mernes mantiene con Nogoyá a pesar de su presente artístico internacional.

“En cada lugar donde está siempre se acuerda de Nogoyá, de sus calles y de su cable a tierra. Sigue manteniendo la identidad”, sostuvo Clementín.

Además, señaló que la iniciativa venía siendo trabajada desde hacía tiempo junto al presidente municipal, aunque aguardaban encontrar una fecha en la que la artista pudiera estar presente en la ciudad para recibir la distinción personalmente.

“Es un proyecto que veníamos pensando hace bastante tiempo. Sabíamos que su agenda es muy ajustada y queríamos que pudiera venir para recibir el reconocimiento”, comentó.

Según indicó la funcionaria, la llegada de la cantante fue coordinada junto a la familia y el equipo de trabajo de la artista.

Preparativos para la llegada de Emilia Mernes

Desde el municipio confirmaron que Emilia Mernes estará presente este domingo en la Casa de la Cultura de Nogoyá, donde además del reconocimiento oficial recibirá distintos presentes y obsequios.

La expectativa por la visita generó un importante movimiento en la ciudad y obligó a organizar un operativo especial de seguridad y tránsito para ordenar la convocatoria.

“Sabemos que Emilia genera esto, sobre todo en los más pequeños. Hay muchos llamados de gente que quiere acercarse”, señaló Clementín.

Karina Clementín, coordinadora de Cultura, Turismo y Educación de Nogoyá.

En ese sentido, explicó que trabajarán de manera conjunta con fuerzas de seguridad, personal de tránsito, ambulancias y distintas áreas municipales para garantizar el normal desarrollo de la actividad.

La funcionaria aclaró además que la cantante no brindará un show musical durante su visita. “Ella solamente viene a recibir su premio, pero sí se va a sacar fotos y va a estar con todas aquellas personas que se acerquen”, indicó.

La polémica en el Concejo Deliberante

El reconocimiento a Emilia Mernes también generó repercusiones políticas en Nogoyá luego de que la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Desiré Peñaloza, abandonara el recinto al momento de tratarse la ordenanza.

Consultada sobre esa situación, Karina Clementín evitó profundizar en la polémica y señaló que cada dirigente tiene derecho a expresarse de acuerdo a sus convicciones.

“Estamos en un gobierno democrático donde no todos pensamos de la misma manera”, afirmó a Elonce.

Además, explicó que la viceintendenta argumentó motivos éticos para retirarse del recinto durante el tratamiento del proyecto.

Más allá de esa situación, la funcionaria remarcó que la ordenanza fue finalmente aprobada por unanimidad y destacó la importancia de que la artista pueda sentirse reconocida en su ciudad natal.