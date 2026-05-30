“No somos amigas”: el sincericidio de Paula Chaves sobre su relación con Zaira Nara

Una foto entre Paula Chaves y Zaira Nara volvió a instalar rumores de reconciliación entre las modelos después de varios años de distanciamiento. La imagen fue tomada durante un evento realizado en un shopping porteño y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron el encuentro como una señal de acercamiento definitivo.

Sin embargo, la conductora decidió salir a aclarar públicamente cómo es hoy la relación que mantiene con su examiga y fue contundente al momento de definir el vínculo actual entre ambas.

Durante una entrevista en el programa Puro Show, Paula explicó que, si bien lograron dejar atrás las tensiones que existían entre ellas, no retomaron la amistad que supieron tener años atrás. “No hay vínculo, no somos amigas, no hablamos por fuera de esto”, expresó.

Qué dijo Paula Chaves sobre el encuentro

La aparición conjunta de Paula Chaves y Zaira Nara sorprendió porque durante mucho tiempo ambas evitaron mostrarse juntas públicamente tras el distanciamiento que marcó el final de una amistad muy cercana dentro del ambiente artístico.

En ese contexto, Paula explicó que el encuentro se dio en un marco estrictamente laboral y remarcó que actualmente mantienen una relación cordial cuando coinciden en determinados eventos.

Chaves y Zaira están distanciadas hace año.

“Nos encontramos en el evento. Está todo bien la verdad, me gusta poder laburar así y que no haya una cuestión tensa sobre si nos saludamos o no”, sostuvo la conductora.

Además, agregó que el paso del tiempo ayudó a dejar atrás viejos conflictos. “Muchas veces nos cruzamos en eventos, ahora hay buena onda y se dejaron cosas de lado. También pasó el tiempo, me parece que está bueno”, comentó.

La foto que despertó rumores de reconciliación

La imagen que se viralizó en redes sociales mostraba a las dos modelos abrazadas y sonrientes mientras participaban de la apertura de un local comercial. A partir de esa postal, comenzaron las especulaciones sobre una posible reconciliación definitiva.

Sin embargo, Paula Chaves aclaró que la situación fue espontánea y no representó un regreso de la amistad. “Nos saludamos, nos abrazamos. Nos pidieron una foto y nos la sacamos”, explicó sobre el momento que quedó registrado ante las cámaras.

La repercusión en redes sociales fue inmediata y generó opiniones divididas entre los usuarios. Algunos celebraron el acercamiento entre ambas figuras, mientras que otros cuestionaron la autenticidad del encuentro y señalaron que podría haberse tratado de una situación vinculada al evento comercial.

Antes de cerrar el tema, Paula dejó abierta la posibilidad de que el vínculo pueda seguir cambiando con el tiempo, aunque evitó hacer afirmaciones definitivas. “No sé si las cosas pueden volver a ser como antes, uno nunca puede ser tajante con las cosas, los vínculos van cambiando y madurando”, concluyó.