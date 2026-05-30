Intendente lloró por los despidos en complejo turístico y pidió ayuda nacional

La crisis generada por los despidos en la Unidad Turística Embalse provocó una fuerte reacción del intendente de esa localidad cordobesa, Mario Rivarola, quien se quebró durante una entrevista al referirse al impacto social y económico que atraviesa la comunidad tras las medidas adoptadas por el Gobierno nacional.

El jefe comunal expresó su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y por la situación financiera que enfrenta el municipio, en un contexto marcado por la caída de la coparticipación y la reducción de recursos.

"Tengo tanta angustia; que te corten las rutas, que la gente se quede sin trabajo, estoy muy triste, es como que me supera todo esto. Me voy a Buenos Aires, viajo, hago todo lo que tengo que hacer para hacer las cosas bien. Lo único que necesito es que le den laburo a la gente", sollozó Rivarola. durante una entrevista con La Voz, donde relató el escenario que atraviesa la ciudad ubicada a orillas del mayor lago de Córdoba.

Despidos y venta de inmuebles

La situación se produjo luego de que el Gobierno nacional habilitara a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender o concesionar distintos inmuebles estatales, entre ellos sectores de la Unidad Turística Embalse.

La gestión de Javier Milei decidió poner a la venta o concesionar un amplio sector la Unidad Turística Embalse, que en total contempla 300 hectáreas forestadas junto al mayor lago de Córdoba, con siete hoteles (solo dos en funcionamiento), 51 cabañas, piletas, un polideportivo, un centro médico y una sede policial, entre otras instalaciones.

En ese marco, durante los últimos días fueron notificadas 45 personas sobre la finalización de sus vínculos laborales, entre trabajadores contratados y empleados de planta.

Rivarola sostuvo que la decisión generó incertidumbre en numerosas familias que dependen de la actividad vinculada al complejo turístico.

"La gente está mal y no sé qué hacer"

Visiblemente emocionado, el intendente aseguró que la situación social se agravó en los últimos meses. "La gente está mal y yo no sé qué hacer. No me alcanza para pagar sueldos. No entiendo por qué se ponen tan duros en Buenos Aires y no nos dan bolilla. No nos escuchan al interior del interior. Prefieren comprar un avión de guerra antes que gastar 60 millones de pesos por mes por un año por lo menos para darle laburo a la gente hasta que salgamos adelante en este pueblo", dijo con la voz entre cortada el jefe comunal.

En otro pasaje de la entrevista, el intendente que contó que está internado, lanzó: "Tengo el hospital superado entre el 75 y 100 personas por día estamos atendiendo porque no doy abasto. No duermo, eran las cuatro de la mañana y estaba despierto porque digo: 'No sé qué hacer'. Estoy desesperado, es muy duro", dijo Rivarola y se quebró al aire.

Totalmente en llantos y con la voz quebrada, afirmó: "Estoy muy triste, estoy muy triste porque no me da el cuerpo. No sé qué hacer, te juro, porque no duermo, no como. Estoy internado hace dos días porque ya no sé qué hacer. De la coparticipación me entraron $ 220 millones, de Nación le bajaron la coparticipación a las provincias, la provincia nos tuvo que bajar a nosotros. Tengo $ 330 millones por mes en sueldos, tengo que sacar todos los meses crédito en el Banco de Córdoba para poder pagar los sueldos a los chicos que ganan miseria también. ¿Cómo puede ser?".

Angustiado, no pudo terminar otra idea: "Salgo al patio de mi casa y las nenas de enfrente anda vendiendo alfajores...". Cortó con lágrimas y los entrevistadores lo ayudaron a continuar.

Sobre el final del reportaje, los periodistas le preguntaron si le quería dejar un mensaje al presidente Milei y Rivarola, sostuvo: "Solamente me encantaría una cosa, que llame a los gobernadores y trabajen en conjunto. Que los senadores y diputados se junten realmente a ver los problemas que tiene la gente, que no se peleen más. Que desde el Gobierno nacional no peleen al interior, porque el interior somos los que bancamos al Gobierno nacional. Que escuchen a los gobernadores".

"Y a la gente, también: que cada vez que vote, que por favor, vote gente seria, gente que tenga ganas de pelear por el país, y no gente influencers, porque sino cada vez vamos a ir peor", concluyó.

Cómo es el predio de Embalse que el Gobierno pone a la venta

Según el jefe comunal, el predio completo tiene 700 hectáreas, pero aclara que una parte es una reserva natural nacional, que es el sector del Cerro Pistarini. "Lo que ellos quieren vender son sobre todo 279 hectáreas sobre el lago, que es donde están los hoteles, la capilla, los bungalows, las piletas, todo lo interesante turísticamente, lo más atractivo", remarcó en la entrevista.

Y aclaró: "hay gente de Prefectura que vive y trabaja en uno de los hoteles, y hay bungalows que usa gente de Parques Nacionales con su centro de capacitación. Supuestamente, eso seguiría. Pero tampoco hay certezas. De un día para otro aparece quizá una decisión distinta".

Un complejo histórico

Declarados Monumento Histórico Nacional en el año 2013, el conjunto de Embalse se ubica en un predio de 654 hectáreas situado sobre la costa del Embalse del Río Tercero. Está constituido por siete hoteles y 51 bungalows, y se completa con edificios complementarios como la capilla, un centro administrativo y otro asistencial, piscinas y varios edificios auxiliares, publicó Clarín.

Las obras se iniciaron en enero y mayo de 2022, respectivamente, y se encuentran en ejecución con un plazo de obra de 12 meses. El hotel 1 de Embalse y el hotel 4 de Chapadmalal fueron diseñados con características idénticas: cuerpos pabellonarios curvos que se abren al paisaje donde se ubican las habitaciones, en primer y segundo piso, atravesados por dos cuerpos transversales.

En planta baja, se ubican las áreas de ingreso, explanadas revestidas en piedra, hall semicubierto, recepción y los espacios públicos de recreación y apoyo como comedor y cocina, bowling, cine y galerías.

A mediados de 2022, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación de la administración del ex presidente Alberto Fernández, empezó con la reconstrucción de dos íconos del turismo social en la Argentina construidos durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón.