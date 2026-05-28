Turismo social: Confirmaron nuevos despidos en unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse

El Gobierno nacional avanzó con nuevas medidas sobre las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse y profundizó la incertidumbre sobre el futuro de ambos complejos históricos de turismo social.
El Gobierno nacional avanzó con nuevas medidas sobre las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse y profundizó la incertidumbre sobre el futuro de ambos complejos históricos de turismo social.
En los últimos días se confirmaron despidos de personal contratado y pases a disponibilidad de trabajadores de planta permanente, mientras continúan los cambios impulsados por la Secretaría de Turismo y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Según distintas fuentes gremiales y medios nacionales, entre 101 y 103 personas resultaron afectadas por despidos y pases a disponibilidad en ambos complejos.
En Chapadmalal, el impacto alcanzaría a cerca de 58 trabajadores, mientras que en Embalse unas 45 personas quedaron afectadas por las medidas recientes. Parte del personal fue desvinculado y otra parte pasó a situación de disponibilidad administrativa.
La figura de disponibilidad habilita una posible reubicación dentro del Estado antes de una eventual cesantía definitiva.
Cambios en el esquema de administración
El Gobierno nacional ya había anticipado modificaciones en el destino de ambos complejos turísticos, creados durante el primer peronismo como parte de las políticas de turismo social.
En el caso de Chapadmalal, el Ejecutivo confirmó la intención de concesionar el predio por 30 años a operadores privados, bajo el argumento de atraer inversiones y reducir costos de mantenimiento estatal.
Embalse, en Córdoba, fue transferido a la órbita de la AABE, organismo encargado de administrar bienes del Estado, aunque todavía no se informó oficialmente cuál será el destino final del complejo.
Mientras tanto, sindicatos y trabajadores denunciaron un proceso de vaciamiento y paralización de actividades en ambos predios.
El valor histórico de Chapadmalal y Embalse
Las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse fueron desarrolladas a partir de fines de la década de 1940 para garantizar vacaciones accesibles a familias trabajadoras, jubilados, estudiantes y sectores populares.
Chapadmalal, ubicado sobre la costa bonaerense cerca de Mar del Plata, llegó a contar con nueve hoteles, bungalows y espacios recreativos destinados al turismo social.
Por su parte, Embalse, emplazado en el Valle de Calamuchita, Córdoba, se consolidó durante décadas como uno de los principales polos turísticos estatales del país.
Durante los últimos años, los programas de turismo social redujeron progresivamente su alcance y ambos complejos comenzaron a operar parcialmente hasta quedar prácticamente sin actividad.
Desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema permitirá recuperar infraestructura mediante inversión privada y nuevos modelos de gestión.
En paralelo, sindicatos y dirigentes provinciales reclamaron preservar tanto los puestos de trabajo como el valor patrimonial e histórico de las unidades turísticas.