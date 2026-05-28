“El Quini 6 mantiene viva la esperanza”, aseguró la agenciera que vendió el ticket ganador de $600 millones en Oro Verde

Un apostador ganó más de 600 millones de pesos en el sorteo del Quini 6 y la noticia revolucionó este jueves a la localidad de Oro Verde, donde se vendió la boleta ganadora de la modalidad La Revancha.

El premio fue vendido en la agencia de tómbola Nº 921, ubicada sobre calle Intendente del Castillo al 483. La titular del local, Gabriela Nogueira, contó a Elonce que se enteró de la noticia a través de mensajes de sus propios clientes luego de salir del cine.

“Más que querer ganarme yo un Quini 6, quería poder vender uno”, expresó emocionada la agenciera, quien aseguró que todavía desconocen quién es el ganador del premio millonario.

La reacción en la agencia

La mañana posterior al sorteo estuvo marcada por la alegría y la sorpresa entre clientes y vecinos que se acercaron a la tómbola para felicitar a la agenciera. Incluso, una colega de otra agencia llegó especialmente para compartir el momento.

Un apostador ganó $600 millones en el Quini 6 y revolucionó una agencia de Oro Verde

“Anoche estallaban los WhatsApp. Empecé a recibir mensajes de felicitaciones y no entendía nada hasta que una clienta me dijo que la agencia ganadora era esta”, relató Nogueira.

Los números favorecidos en la modalidad La Revancha fueron 03, 06, 09, 15, 28 y 43. La agenciera reveló además que la combinación resultó muy parecida a los números que ella misma suele jugar desde hace años. "Hubieran sido parecidos a mis números, pero no fui yo la ganadora", comentó a Elonce.

“El Quini 6 mantiene viva la esperanza”

Nogueira explicó que gran parte de los clientes de la agencia son jugadores habituales que realizan apuestas fijas todas las semanas. También señaló que muchas personas aprovechan el paso por la zona rumbo a la costa entrerriana para detenerse y jugar.

La mujer aseguró a Elonce que una de las cosas que más disfruta de su trabajo es el vínculo cotidiano con los apostadores.. La gente viene y te cuenta qué haría si gana”, comentó entre risas.

Agencia de tómbola Nº 921 de Oro Verde (foto Elonce)

“El Quini 6 es la alegría porque mantiene con esperanza a muchísimas personas”, sostuvo la agenciera, quien destacó que muchos clientes imaginan proyectos, viajes o ayudar a sus familias mientras juegan sus números de la suerte. “Incentivo a que se sientan parte de un pozo multimillonario, aunque sea por un ratito en su imaginación, para que sientan esa alegría y, por ahí, salen como más ilusionados, con más positivismo”, valoró.

Gabriela trabaja desde hace nueve años como titular de la agencia, aunque lleva más tiempo vinculada al rubro tras haberse iniciado como empleada en otra tómbola de Oro Verde. “Lo que más me gusta es el trato con la gente porque soy sociable y si bien cansa, porque somos psicólogos y agencieros porque la gente viene con sus cosas guardadas y las vuelcan acá; y así nos hacen parte de su vida”, afirmó.

Mientras tanto, la expectativa continúa en la ciudad para conocer la identidad del flamante ganador que se llevó una fortuna con el Quini 6 en La Revancha.