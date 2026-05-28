Buscan prohibir por cinco años la importación de ropa usada en Argentina

Un diputado nacional presentó un proyecto para prohibir la importación de indumentaria usada durante cinco años. La iniciativa argumenta razones sanitarias y defensa de la industria nacional.
El diputado nacional de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, presentó un proyecto de ley que propuso prohibir durante cinco años la importación de ropa usada en Argentina, con excepción de las donaciones destinadas a entidades específicas.
La iniciativa fue girada a las comisiones de Industria y Economía de la Cámara de Diputados y surgió en medio de la preocupación por el crecimiento de las importaciones textiles y su impacto sobre la producción nacional.
Según se explicó en el proyecto, la medida apuntó a frenar el ingreso masivo de ropa usada al país, en un contexto marcado por el tipo de cambio y la apertura de importaciones, factores que —según señalaron— afectaron la competitividad de la industria local de indumentaria.
Excepciones para donaciones y organizaciones
El texto legislativo contempló excepciones para las donaciones dirigidas a entidades públicas, organizaciones religiosas y asociaciones sin fines de lucro. En esos casos, las instituciones deberán cumplir requisitos vinculados al registro, antigüedad y acreditación del destino final de los bienes.
En los fundamentos del proyecto, Castagneto sostuvo que “la medida busca prevenir riesgos sanitarios asociados a prendas usadas que pueden contener bacterias, hongos o residuos químicos, cuya fiscalización resulta difícil por el volumen y las condiciones de ingreso”.
Además, el legislador advirtió sobre posibles consecuencias ambientales derivadas del ingreso de textiles usados, particularmente aquellos elaborados con fibras sintéticas que generan microplásticos y presentan dificultades para su reciclaje.
Preocupación por el impacto en la industria textil
De acuerdo a los datos incorporados en la iniciativa parlamentaria, durante 2025 ingresaron a Argentina más de 4,6 millones de kilos de ropa usada, una cifra que reflejó un fuerte incremento respecto de años anteriores.
El proyecto remarcó que esta situación estaría provocando procesos de competencia desleal, pérdida de puestos de trabajo y caída de la producción en la industria textil y de indumentaria nacional.
En ese sentido, Castagneto afirmó que Argentina se estaría convirtiendo en un destino de excedentes textiles provenientes de otros países, en un fenómeno que definió como una “exportación de residuos”.