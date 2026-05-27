Ruta 14: Un conductor terminó hospitalizado por un violento despiste al oeste de Concordia

En la Ruta 14 fue escenario de un nuevo siniestro vial este miércoles luego de que un conductor oriundo de Chaco protagonizara un violento despiste a la altura del kilómetro 275 de la autovía José Gervasio Artigas, al oeste de Concordia. El vehículo impactó contra una alcantarilla y terminó sobre el ingreso a una vivienda cercana al lugar del hecho.

Foto: P.E.R.

El episodio ocurrió durante la jornada del miércoles sobre la Ruta 14, en jurisdicción de la Comisaría La Criolla, donde personal policial debió intervenir tras recibir el aviso de un automóvil que había salido de la cinta asfáltica en circunstancias que todavía son materia de investigación.

Según la información brindada oficialmente, el siniestro fue protagonizado por un Chevrolet Classic color gris conducido por un hombre oriundo de la provincia de Chaco. El conductor circulaba por la autovía José Gervasio Artigas cuando, al llegar a una curva ubicada a la altura del kilómetro 275, perdió el control del rodado.

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Producto del despiste, el vehículo salió de la calzada y recorrió varios metros fuera de la ruta hasta impactar violentamente contra una alcantarilla. Finalmente, el automóvil terminó detenido sobre el ingreso a una vivienda situada en inmediaciones del lugar.

El conductor fue trasladado para recibir atención médica

Tras el fuerte impacto, vecinos y automovilistas que circulaban por la zona dieron aviso inmediato a las autoridades. Minutos después arribó personal policial de la Comisaría La Criolla junto a servicios de emergencia para asistir al conductor.

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El hombre fue trasladado en ambulancia hacia un centro médico para recibir atención y ser sometido a diferentes estudios que permitieran evaluar su estado de salud luego del siniestro vial. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones sufridas.