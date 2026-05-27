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Camión chocó a una familia en Ruta 33: murieron dos mujeres y cuatro quedaron internadas, entre ellas dos niñas

Un violento choque frontal entre una Renault Kangoo y un camión ocurrió este miércoles por la mañana en la Ruta Nacional 33, cerca de Tornquist. Dos mujeres murieron y otras cuatro, entre ellas dos niñas, resultaron heridas.

27 de Mayo de 2026
El conductor del camión resultó ileso.
El conductor del camión resultó ileso.

Un violento choque frontal entre una Renault Kangoo y un camión ocurrió este miércoles por la mañana en la Ruta Nacional 33, cerca de Tornquist. Dos mujeres murieron y otras cuatro, entre ellas dos niñas, resultaron heridas.

Un trágico choque frontal ocurrido este miércoles por la mañana sobre la Ruta Nacional 33 dejó como saldo dos mujeres fallecidas y cuatro personas heridas en jurisdicción del partido bonaerense de Tornquist. El siniestro se produjo minutos antes de las 9, a la altura del kilómetro 85, en cercanías de Colonia San Martín.

 

El accidente involucró a una Renault Kangoo y un camión Fiat Iveco blanco con semirremolque que circulaban en sentidos opuestos. Según informaron medios locales y fuentes policiales, el camión era conducido por un hombre identificado como F.D., de 31 años, quien resultó ileso tras el impacto.

 

Por el carril contrario se desplazaba la Renault Kangoo, en la que viajaban seis mujeres, incluidas dos menores de edad. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron de frente, provocando una escena de extrema violencia sobre la cinta asfáltica.

 

Las víctimas y los heridos

 

Las víctimas fatales fueron identificadas como Jaqueline Cardozo Vargas, de 33 años, y Sandra Vargas Rodríguez, de 56, quienes viajaban en el utilitario junto al resto de las ocupantes. Según trascendió, todas serían familiares, aunque todavía no se precisó oficialmente el vínculo exacto entre ellas.

Las otras cuatro personas heridas fueron trasladadas a hospitales de Tornquist y Pigüé para recibir atención médica. Entre ellas se encuentran las menores identificadas como C.Z.C., de 6 años, y M.Z.C., de apenas 1 año, además de dos mujeres adultas: P.R.L., de 35 años, y P.F.S., de 59.

 

De acuerdo al reporte brindado por los Bomberos Voluntarios de Tornquist, el alerta ingresó a las 8:44, momento en que se activó el operativo de emergencia para asistir a las víctimas del siniestro vial.

 

Investigan las causas del accidente

 

El fuerte impacto provocó que el camión terminara fuera de la calzada, detenido contra el alambrado de un campo lindero, mientras que la Renault Kangoo quedó completamente destruida sobre el pavimento.

Las imágenes del lugar reflejaron la magnitud del choque y el importante despliegue de personal policial, bomberos y servicios de emergencia que trabajaron en la zona.

 

Ahora, los investigadores intentan determinar cómo se produjo la colisión frontal y si existieron factores vinculados a maniobras imprudentes, estado de la ruta o condiciones de circulación al momento del accidente.

Temas:

choque frontal familia mujeres fallecidas niñas internadas ruta 33
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