Siniestro vial en ruta uruguaya: dos argentinos sufrieron heridas de gravedad tras chocar contra un camión

El siniestro vial en ruta uruguaya se produjo alrededor de las 21:00 del martes en las inmediaciones del arroyo Don Esteban, un sector de intensa circulación vehicular utilizado frecuentemente por transportistas y viajeros que se desplazan entre distintas regiones del Litoral. Según las primeras informaciones oficiales, una camioneta Volkswagen Amarok con matrícula MUK 525 intentó incorporarse a la Ruta 3 desde un establecimiento rural y terminó impactando violentamente contra un camión que transitaba en sentido norte.

La colisión involucró a un vehículo perteneciente a la empresa Transpablo, que trasladaba un contenedor vacío. El choque fue de gran magnitud y provocó severos daños materiales en la camioneta donde viajaban los dos argentinos, quienes debieron ser asistidos de urgencia por personal médico y rescatistas que llegaron rápidamente al lugar.

Fuentes policiales señalaron que ambos ocupantes de la Amarok sufrieron lesiones de gravedad y fueron derivados a distintos centros de salud de la ciudad de Young. Hasta el momento no trascendieron oficialmente las identidades de las víctimas ni mayores precisiones sobre su estado clínico.

Un fuerte operativo de emergencia en la Ruta 3

Foto: El País.

Tras el impacto, el tránsito sobre este tramo de la Ruta 3 permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas mientras trabajaban los equipos de emergencia y las fuerzas de seguridad. La circulación vehicular debió ser asistida y controlada para evitar nuevos incidentes en la zona del siniestro.

En el operativo participaron efectivos del Destacamento de Paysandú de Policía Caminera, personal policial de distintas comisarías de la jurisdicción y especialistas de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para intentar determinar las causas exactas del choque, sostuvo El Telégrafo.

Expectativa por la evolución de los heridos argentinos

Mientras avanza la investigación, existe preocupación por el estado de salud de los dos ciudadanos argentinos internados en centros médicos de Young. Según trascendió, ambos ingresaron con heridas de consideración y permanecían bajo observación médica tras el fuerte choque.

Las autoridades no descartaban nuevas pericias sobre los vehículos involucrados para reconstruir la dinámica del accidente. Policía Científica también trabajó durante la madrugada tomando registros fotográficos y recolectando evidencia sobre la cinta asfáltica.