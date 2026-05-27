Hay cuatro detenidos por presunto abuso en Feliciano, entre ellos, un policía

La denuncia fue presentada por una joven. Entre los detenidos hay un policía. Realizaron allanamientos en La Paz y secuestraron armas y una camioneta.
Una joven de 19 años de San José de Feliciano, denunció ante la Fiscalía haber sido víctima de un abuso, que habría sido perpetrado por varias personas, el domingo por la noche.
En ese marco, en las últimas horas se conoció la detención de cuatro personas, entre ellas, un funcionario policial oriundo de esa localidad.
Este martes, la Unidad Fiscal a cargo de la doctora María Soledad Bordoy, emitió un comunicado oficial “respecto al grave hecho denunciado en las últimas horas relativas a un delito contra la integridad sexual”.
Según se indicó, “inmediatamente, tomado conocimiento del hecho, se dio intervención a las autoridades correspondientes, como a autoridades policiales competentes. Actualmente, la Fiscalía se encuentra coordinando todas las medidas de prueba urgentes, peritajes y diligencias de rigor para el total esclarecimiento de lo sucedido”.
En el mismo, señalan que, “en estricto cumplimiento de los marcos legales vigentes y los protocolos internacionales, se mantiene absoluta reserva sobre la identidad, datos personales y cualquier detalle que pueda revictimizar o vulnerar los derechos de la persona afectada”.
“Todo el esfuerzo humano y técnico está volcado a cooperar con los tiempos de la investigación penal preparatoria, en estas horas tempranas, que son determinantes para la recolección de evidencia”, resaltaron, bregando por un tratamiento responsable de la información y evitar la difusión de rumores o datos que puedan entorpecer la investigación judicial o afectar la intimidad de la víctima y su entorno, indica Chajarí al Día.
De las detenciones confirmadas hasta el momento, se desprende que el efectivo policial, el primero en ser detenido, cumpliría funciones en La Paz.
En tanto, este miércoles se realizará una marcha pidiendo justicia, convocatoria que se visibiliza en folleterías y carteles distribuidos en la localidad.
La víctima estaría internada en la ciudad de Concordia.
Allanamientos y secuestros en La Paz
Tras la denuncia radicada en Feliciano, en horas de la noche del martes, personal de la Comisaría Primera de Policía Departamental de La Paz, realizó varios allanamientos a pedido del Juzgado de Garantías, los cuales guardaban relación con la causa de instancia privada ocurrida en el norte entrerriana.
Según informaron a Elonce, los procedimientos arrojaron resultados positivos, ya que se logró el secuestro de una camioneta Toyota Hilux, color blanca, prendas de vestir y una escopeta calibre 12 marca dos Leones con 3 cartuchos y una escopeta calibre 12 marca rémington.