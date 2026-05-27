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Una mujer irrumpió en la casa de su ex, provocó daños y lo amenazó con un arma en Paraná

El procedimiento se realizó tras un llamado al 911 que alertó sobre un conflicto de pareja en calle Pecoche. Según denunció el hombre, la acusada provocó daños en la vivienda y lo amenazó con un revólver, que luego fue secuestrado por la Policía.

27 de Mayo de 2026
Arma secuestrada a la mujer.
Arma secuestrada a la mujer.

El procedimiento se realizó tras un llamado al 911 que alertó sobre un conflicto de pareja en calle Pecoche. Según denunció el hombre, la acusada provocó daños en la vivienda y lo amenazó con un revólver, que luego fue secuestrado por la Policía.

Una mujer de 36 años fue detenida en Paraná después de ser acusada de amenazar a su expareja con un arma de fuego durante un conflicto ocurrido en una vivienda de calle Pecoche.

 

El procedimiento fue realizado por personal policial que intervino tras un llamado al 911 alertando sobre una situación de violencia y disturbios en el domicilio.

 

 

De acuerdo a la información oficial, al arribar al lugar los efectivos encontraron a un hombre de 49 años que denunció haber sido amenazado por su expareja, quien además habría provocado daños dentro de la propiedad.

 

El operativo policial y el hallazgo del arma

 

Según relató el denunciante, la mujer se encontraba en el interior de un vehículo estacionado sobre la vía pública cuando llegó el personal policial.

El hombre manifestó además que previamente había sido intimidado con un arma de fuego durante la discusión mantenida con su expareja.

 

Frente a esa situación, los efectivos se acercaron al automóvil señalado y concretaron la demora de la sospechosa.

 

 

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un revólver calibre .22 corto que, según la denuncia, habría sido utilizado para amenazar al hombre.

 

Las actuaciones fueron comunicadas inmediatamente al fiscal de turno, quien tomó intervención en el caso.

 

Traslado a Tribunales

 

Por disposición judicial, la mujer fue detenida y trasladada posteriormente a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojada a disposición de la Justicia.

 

 

En paralelo, el arma secuestrada quedó incorporada a la investigación y será sometida a las pericias correspondientes.

Temas:

mujer Paraná detenida
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